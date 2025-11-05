Tragedia en el Parque: despertó el chico que fue atropellado

A cuatro días de la tragedia donde falleció Fausto Morcos , de 13 años, su amigo Julián Guzzo , internado en el Hospital Notti tuvo una leve mejora y despertó , pero su pronóstico sigue siendo reservado. A pesar de las múltiples fracturas, el paciente está estable y continúa en el Servicio de Terapia Intensiva.

El fatal accidente tuvo lugar cerca de las 12:15, en la esquina de Boulogne Sur Mer y Clark . En ese punto, los dos adolescentes (Fausto Morcos y Julián Guzzo) se disponían a cruzar la calle, aprovechando que el semáforo les había dado luz verde.

Repentinamente, un auto conducido por la mujer de 82 años -y que circulaba por Boulogne Sur Mer, en sentido sur-norte- pasó por alto la luz roja que le ordenaba detener la marcha. Esto derivó en que los dos adolescentes fuesen embestidos violentamente mientras se encontraban a la mitad de la calle.

Cuando personal policial y del servicio de emergencia llegó al lugar, constató que Morcos (de 13 años), había fallecido en el acto , mientras que Guzzo presentaba graves heridas.

De inmediato se procedió a cortar el tránsito y se estableció un cordón sanitario para facilitar el traslado del chico herido al hospital Notti , donde recibió atención médica de urgencia.

La conductora del vehículo involucrado, en tanto, permaneció en el lugar y fue puesta a disposición de las autoridades.

Por el delito, fue imputada por homicidio culposo agravado y lesiones graves culposas por orden de Fernando Giunta, fiscal de Tránsito. La mujer puede enfrentar hasta 6 años de cárcel pero por su edad puede serle concedida prisión domiciliaria.

Mientras la Justicia define su situación procesal, la mujer permanece detenida en su domicilio bajo custodia policial.