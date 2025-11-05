5 de noviembre de 2025 - 09:01

Tragedia en el Parque: despertó el chico que fue atropellado

Julián Guzzo continúa internado en el Hopital Notti tras ser atropellado por una mujer de 82 años. Su amigo Fausto Morcos murió en el acto.

Grave accidente en el Parque San Martín: dos menores fueron atropellados e intentan estabilizarlos

Grave accidente en el Parque San Martín: dos menores fueron atropellados e intentan estabilizarlos

Foto:

Ministerio de Seguridad
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

A cuatro días de la tragedia donde falleció Fausto Morcos, de 13 años, su amigo Julián Guzzo, internado en el Hospital Notti tuvo una leve mejora y despertó, pero su pronóstico sigue siendo reservado. A pesar de las múltiples fracturas, el paciente está estable y continúa en el Servicio de Terapia Intensiva.

Leé además

Los adultos mayores representan, históricamente, una porciónmínima en el total de accidentes fatales. | Imagen ilustrativa / Web

Tragedia en el Parque: ¿La edad al volante es un factor más de riesgo o sólo un prejuicio social?

Por Valeria Caselles
Grave accidente en el Parque San Martín: dos menores fueron atropellados e intentan estabilizarlos

Tragedia en el Parque: despertó el chico que fue atropellado

Por Redacción Sociedad

La tragedia

El fatal accidente tuvo lugar cerca de las 12:15, en la esquina de Boulogne Sur Mer y Clark. En ese punto, los dos adolescentes (Fausto Morcos y Julián Guzzo) se disponían a cruzar la calle, aprovechando que el semáforo les había dado luz verde.

Tragedia parque

Repentinamente, un auto conducido por la mujer de 82 años -y que circulaba por Boulogne Sur Mer, en sentido sur-norte- pasó por alto la luz roja que le ordenaba detener la marcha. Esto derivó en que los dos adolescentes fuesen embestidos violentamente mientras se encontraban a la mitad de la calle.

De inmediato se procedió a cortar el tránsito y se estableció un cordón sanitario para facilitar el traslado del chico herido al hospital Notti, donde recibió atención médica de urgencia.

La conductora del vehículo involucrado, en tanto, permaneció en el lugar y fue puesta a disposición de las autoridades.

Por el delito, fue imputada por homicidio culposo agravado y lesiones graves culposas por orden de Fernando Giunta, fiscal de Tránsito. La mujer puede enfrentar hasta 6 años de cárcel pero por su edad puede serle concedida prisión domiciliaria.

Mientras la Justicia define su situación procesal, la mujer permanece detenida en su domicilio bajo custodia policial.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Maristas lanzó una nueva campaña para combatir la ludopatía.

Maristas lanzó una nueva campaña para prevenir la ludopatía

Por Redacción Sociedad
Duro relato de una víctima de Grooming: Todavía veo que sigue agregando gente en sus redes y sigue activo

Duro relato de una víctima de Grooming, quien sufrió acoso en redes sociales por 6 años: "Me cagó la infancia"

Por Ignacio de la Rosa
La obra anunciada por el Gobierno de Mendoza sobre la ruta 7 en lo que se conoce como acceso Este, será la primera de su envergadura desde que se inauguró en 1979. Acceso Este en Guaymallén

Megaobra en el Acceso Este: los 6 puntos esenciales que interesan a los usuarios y vecinos

Por Verónica De Vita
Publicaron la asignación de vacantes a los colegios de la UNCuyo: el link con la lista completa.

Quiénes son los estudiantes que ingresaron a cada colegio de la UNCuyo: la lista completa

Por Redacción Sociedad