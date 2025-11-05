Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del miércoles 5 de noviembre

El Instituto Provincial de Juegos y Casinos realizó el sorteo de los extractos de sorteos de la Quiniela de Mendoza y estos fueron los resultados:
Estos son los resultados de la Quiniela de Mendoza de hoy en todos los sorteos del día. Qué números salieron a la cabeza y el listado completo de los ganadores.
1°-9992
2°-7899
3°-2700
4°-7142
5°-3708
6°-3901
7°-3442
8°-1823
9°-3185
10°-4922
11°-3392
12°-0094
13°-6300
14°-2295
15°-6001
16°-1053
17°-2008
18°-8096
19°-0594
20°-6662
1°-2805
2°-0687
3°-1155
4°-3152
5°-5298
6°-6695
7°-2512
8°-0873
9°-2389
10°-6479
11°-6460
12°-8400
13°-7249
14°-7753
15°-1201
16°-4158
17°-0237
18°-4831
19°-1805
20°-2227
1°-4653
2°-9333
3°-6513
4°-7974
5°-0925
6°-4640
7°-2700
8°-3868
9°-2724
10°-7552
11°-6607
12°-6395
13°-1381
14°-0627
15°-7298
16°-4105
17°-8441
18°-0489
19°-3247
20°-4530
1°-3747
2°-8572
3°-6730
4°-2652
5°-7108
6°-6202
7°-9235
8°-3630
9°-9904
10°-6192
11°-4343
12°-6201
13°-8816
14°-8894
15°-6824
16°-2159
17°-5782
18°-6112
19°-9216
20°-2653
1°-
2°-
3°-
4°-
5°-
6°-
7°-
8°-
9°-
10°-
11°-
12°-
13°-
14°-
15°-
16°-
17°-
18°-
19°-
20°-
El sorteo de la Quiniela de Mendoza se realiza de lunes a sábados y hay varios sorteos por día.
Hay cinco (5) modalidades de sorteos:
Vale aclarar que cada sorteo, se realiza ante Escribano Público, desde el Salón de Sorteos del Instituto Provincial de Juegos y Casinos ubicado en calle San Martín y Brasil, de la localidad de Godoy Cruz (Mendoza).
El juego de la Quiniela de Mendoza consiste en apostar una determinada cantidad de dinero a números de una, dos, tres o hasta cuatro cifras.
La Quiniela de Mendoza es un juego con una gran aceptación popular, se trata de un juego de modalidad bancado. Consiste en la realización de un sorteo de números, que van del 0000 al 9999, con una frecuencia diaria de lunes a sábado y que tiene diferentes modalidades, en función de las alternativas de bandas horarias (Matutino, Vespertino y Nocturno) en el que se utilizan globos para determinar el millar, la centena, la decena y la unidad que conforman el número, y uno restante para determinar la ubicación.
Tiene diferentes tipos de apuestas (directa, etc; admitiendo apuestas a diferentes niveles: una, dos, tres cuatro cifras, como así también redoblona) y sus valores varían de acuerdo al interés del apostador, pagándose premios de 7, 70, 500 o 3500 veces el valor de la apuesta.
A diferencia de otros juegos, no tiene un pozo acumulado. El premio que se gana está directamente relacionado con la cantidad y posición de números apostados. La escala de premios se determina de la siguiente manera:
El Juego de Quiniela se implementó a partir de 1972 y el de la Lotería Combinada en el año 1985, siendo el primer juego poceado del país. En tanto que los juegos foráneos, es decir los emitidos por otras provincias, tales como el Quini-6 y Tele-Kino entraron en vigencia a partir de 1991