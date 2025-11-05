Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del miércoles 5 de noviembre

El Instituto Provincial de Juegos y Casinos realizó el sorteo de los extractos de sorteos de la Quiniela de Mendoza y estos fueron los resultados :

4°-7142

5°-3708

6°-3901

7°-3442

8°-1823

9°-3185

10°-4922

11°-3392

12°-0094

13°-6300

14°-2295

15°-6001

16°-1053

17°-2008

18°-8096

19°-0594

20°-6662

Resultado de la Quiniela de Mendoza - Primera 12 Hs.

1°-2805

2°-0687

3°-1155

4°-3152

5°-5298

6°-6695

7°-2512

8°-0873

9°-2389

10°-6479

11°-6460

12°-8400

13°-7249

14°-7753

15°-1201

16°-4158

17°-0237

18°-4831

19°-1805

20°-2227

Resultado de la Quiniela de Mendoza - Matutina 15 Hs.

1°-4653

2°-9333

3°-6513

4°-7974

5°-0925

6°-4640

7°-2700

8°-3868

9°-2724

10°-7552

11°-6607

12°-6395

13°-1381

14°-0627

15°-7298

16°-4105

17°-8441

18°-0489

19°-3247

20°-4530

Resultado de la Quiniela de Mendoza - Vespertina 18 hs

1°-3747

2°-8572

3°-6730

4°-2652

5°-7108

6°-6202

7°-9235

8°-3630

9°-9904

10°-6192

11°-4343

12°-6201

13°-8816

14°-8894

15°-6824

16°-2159

17°-5782

18°-6112

19°-9216

20°-2653

Resultado de la Quiniela de Mendoza - Nocturna 21 hs

En qué días y horarios hay sorteos de la Quiniela de Mendoza

El sorteo de la Quiniela de Mendoza se realiza de lunes a sábados y hay varios sorteos por día.

Hay cinco (5) modalidades de sorteos:

La Previa: 10.15 hs

Primera: 12 hs

Matutina: 15 hs

Vespertina: 18 hs

Nocturna: 21 hs

Vale aclarar que cada sorteo, se realiza ante Escribano Público, desde el Salón de Sorteos del Instituto Provincial de Juegos y Casinos ubicado en calle San Martín y Brasil, de la localidad de Godoy Cruz (Mendoza).

Cómo se juega a la Quiniela de Mendoza

El juego de la Quiniela de Mendoza consiste en apostar una determinada cantidad de dinero a números de una, dos, tres o hasta cuatro cifras.

La Quiniela de Mendoza es un juego con una gran aceptación popular, se trata de un juego de modalidad bancado. Consiste en la realización de un sorteo de números, que van del 0000 al 9999, con una frecuencia diaria de lunes a sábado y que tiene diferentes modalidades, en función de las alternativas de bandas horarias (Matutino, Vespertino y Nocturno) en el que se utilizan globos para determinar el millar, la centena, la decena y la unidad que conforman el número, y uno restante para determinar la ubicación.

Tiene diferentes tipos de apuestas (directa, etc; admitiendo apuestas a diferentes niveles: una, dos, tres cuatro cifras, como así también redoblona) y sus valores varían de acuerdo al interés del apostador, pagándose premios de 7, 70, 500 o 3500 veces el valor de la apuesta.

Cuánto dinero se gana en la Quiniela de Mendoza

A diferencia de otros juegos, no tiene un pozo acumulado. El premio que se gana está directamente relacionado con la cantidad y posición de números apostados. La escala de premios se determina de la siguiente manera:

Cuatro cifras: se gana 3500 veces el valor apostado.

se gana 3500 veces el valor apostado. Tres cifras: se gana 600 veces el valor apostado.

se gana 600 veces el valor apostado. Dos cifras: se gana 70 veces el valor apostado.

se gana 70 veces el valor apostado. Una cifra: se gana 7 veces el valor apostado.

El Juego de Quiniela se implementó a partir de 1972 y el de la Lotería Combinada en el año 1985, siendo el primer juego poceado del país. En tanto que los juegos foráneos, es decir los emitidos por otras provincias, tales como el Quini-6 y Tele-Kino entraron en vigencia a partir de 1991