Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del martes 3 de marzo

El Instituto Provincial de Juegos y Casinos realizó el sorteo de los extractos de sorteos de la Quiniela de Mendoza y estos fueron los resultados:
Estos son los resultados de la Quiniela de Mendoza de hoy en todos los sorteos del día. Qué números salieron a la cabeza y el listado completo de los ganadores.
El Instituto Provincial de Juegos y Casinos realizó el sorteo de los extractos de sorteos de la Quiniela de Mendoza y estos fueron los resultados:
1° -0958
2° -9003
3° -6104
4° -4232
5° -9228
6° -2183
7° -7353
8° -9807
9° -9598
10° -8355
11° -2091
12° -2976
13° -1300
14° -5176
15° -9885
16° -2771
17° -1335
18° -2138
19° -4436
20° -2936
1°-0829
2° -9488
3° -2072
4° -4220
5° -9162
6° -2847
7° -5425
8° -3598
9° -9695
10° -1720
11° -3363
12° -5752
13° -4997
14° -6965
15° -7764
16° -1716
17° -5759
18° -4127
19° -2356
20° -2739
1° -4490
2° -1245
3° -4933
4° -2334
5° -0453
6° -5947
7° -6667
8° -0353
9° -7007
10° -3498
11° -5228
12° -7803
13° -1078
14° -3891
15° -3037
16° -2844
17° -1416
18° -3814
19° -6521
20° -6607
1° -0751
2° -1648
3° -7474
4° -4877
5° -8748
6° -9298
7° -3204
8° -1091
9° -9439
10° -0728
11° -9677
12° -1795
13° -8385
14° -5179
15° -1674
16° -1837
17° -6973
18° -2797
19° -2277
20° -8669
1° -3900
2° -1637
3° -4458
4° -1070
5° -4854
6° -7928
7° -8053
8° -6988
9° -7352
10° -6099
11° -0268
12° -0730
13° -5442
14° -6638
15° -6047
16° -8898
17° -4493
18° -1147
19° -8847
20° -6248
El sorteo de la Quiniela de Mendoza se realiza de lunes a sábados y hay varios sorteos por día.
Hay cinco (5) modalidades de sorteos:
Vale aclarar que cada sorteo, se realiza ante Escribano Público, desde el Salón de Sorteos del Instituto Provincial de Juegos y Casinos ubicado en calle San Martín y Brasil, de la localidad de Godoy Cruz (Mendoza).
El juego de la Quiniela de Mendoza consiste en apostar una determinada cantidad de dinero a números de una, dos, tres o hasta cuatro cifras.
La Quiniela de Mendoza es un juego con una gran aceptación popular, se trata de un juego de modalidad bancado. Consiste en la realización de un sorteo de números, que van del 0000 al 9999, con una frecuencia diaria de lunes a sábado y que tiene diferentes modalidades, en función de las alternativas de bandas horarias (Matutino, Vespertino y Nocturno) en el que se utilizan globos para determinar el millar, la centena, la decena y la unidad que conforman el número, y uno restante para determinar la ubicación.
Tiene diferentes tipos de apuestas (directa, etc; admitiendo apuestas a diferentes niveles: una, dos, tres cuatro cifras, como así también redoblona) y sus valores varían de acuerdo al interés del apostador, pagándose premios de 7, 70, 500 o 3500 veces el valor de la apuesta.
A diferencia de otros juegos, no tiene un pozo acumulado. El premio que se gana está directamente relacionado con la cantidad y posición de números apostados. La escala de premios se determina de la siguiente manera:
El Juego de Quiniela se implementó a partir de 1972 y el de la Lotería Combinada en el año 1985, siendo el primer juego poceado del país. En tanto que los juegos foráneos, es decir los emitidos por otras provincias, tales como el Quini-6 y Tele-Kino entraron en vigencia a partir de 1991.