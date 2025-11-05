Falleció una emblemática profesora de Historia del departamento de San Martín y ciudadana ilustre

Mirta Inés Prisco de Amprino fue la profesora de Historia por antonomasia, referente de la Asociación Cultural Sanmartiniana Mi Tebaida. Dejó huella en la educación del Este.

Gran conmoción causó esta tarde la noticia del fallecimiento de Mirta Inés Prisco de Amprino, profesora de Historia, ciudadana ilustre y referente de la Asociación Cultural Sanmartiniana Mi Tebaida, en el departamento de General San Martín, en donde vivió siempre y fue formadora de generaciones de vecinos.

Nacida el 6 de julio de 1933, esta docente de carrera dictó clases en la mayoría de los colegios secundarios de la zona y fue la primera directora de la Escuela Simón Bolívar. Pero, más allá del ejercicio de la docencia formal, fue una apasionada de la Historia en general, dedicando mucho tiempo a rescatar la vida del vecino más ilustre del departamento: el Libertador José de San Martín.

En 2021, al recordarse el 171° Aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, la Municipalidad declaró ciudadana ilustre a Mirta Inés Prisco de Amprino.

Durante ese homenaje, en donde recibió la distinción de manos del intendente Raúl Rufeil, la docente dijo emocionada: “Yo creo no merecer tanto; solamente decirles que he nacido en este pueblo, que durante muchos años trabajé en la escuela de Comercio y que fui la primera directora de la escuela Simón Bolívar”.

"Me siento muy feliz, he vivido siempre en San Martín, acá nació mi esposo, mis hijos. Es decir que el pueblo de San Martín está profundamente ligado a mi corazón, me siento feliz de ver lo lindo que está el pueblo. Soy una gran admiradora de San Martín, nuestro héroe máximo y quiero agradecer a todos por acompañarme en esta hermosa fiesta", agregó.