Falleció el nene de 8 años al que se le cayó encima un arco de handball

El hecho ocurrió el miércoles por la noche cuando el menor jugaba con sus compañeros en el Club Atlético Argentino de Quilmes.

El nene de 8 años había quedado grave tras el accidente y este jueves falleció

El Club Atlético Argentino de Quilmes comunicó que Benicio Farji, el menor que se encontraba internado con muerte cerebral luego de que se le cayera un arco de handball en la cabeza, falleció este jueves por la mañana.

El accidente se produjo el martes por la noche cuando el niño de 8 años, que era integrante del plantel de básquet infantil en dicho club, jugaba con sus amigos en una cancha multiuso. En un determinado momento, se trepó al arco, el cual no estaba amurado al suelo y se le cayó encima, golpeando su cabeza.

De manera urgente el menor fue ingresado en el Hospital Isidoro Iriarte de Quilmes con un traumatismo craneoencefálico severo, hemorragia otorrino-faríngea y paro cardiorrespiratorio, cuando lo estabilizaron, fue trasladado al hospital El Cruce de Florencio Varela.

Sin embargo, este jueves al mediodía, Benicio se descompensó y falleció, según informaron a la agencia Noticias Argentinas.

En este marco, las autoridades del club sacaron un comunicado por redes sociales donde expresaron el dolor por el fallecimiento del niño: “El Club Atlético Argentino de Quilmes comunica a sus asociados el lamentable fallecimiento del joven Benicio Farji, integrante de nuestro plantel de básquet infantil, en el día de la fecha”.

"Acompañamos en este difícil momento a sus familiares, amigos y compañeros, expresando nuestras más sinceras condolencias por la irreparable pérdida de Benicio", expresaron. Ante esta noticia, añadieron que "se extiende el cese de actividades hasta el lunes 3 de noviembre inclusive".