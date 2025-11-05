5 de noviembre de 2025 - 18:11

Fecha confirmada: se reanudará el juicio por la muerte de Diego Maradona tras el polémico documental

Así lo decidieron los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro. El juicio había sido anulado tras el escándalo que tuvo como protagonista a la jueza Julieta Makintach.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El juicio que investiga la muerte de Diego Maradona ya tiene nueva fecha confirmada. Tras haber sido suspendido por el escándalo que involucró a la jueza Julieta Makintach, quien autorizó la grabación de un documental, el proceso se reanudará el 17 de marzo de 2026, según informaron fuentes judiciales.

Dicha polémica obligó a reiniciar todo el procedimiento judicial desde cero. El expediente investiga las presuntas responsabilidades médicas en torno al tratamiento y la atención que recibió el exfutbolista durante sus últimos días, y apunta contra los profesionales de la salud que estuvieron a cargo de su cuidado domiciliario.

Así lo resolvieron los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, que quedaron a cargo del proceso luego de que el primer debate fuera declarado nulo. Makintach, por su parte, esta semana enfrentará un juicio político por el hecho que al principio “negó”, pero luego fue evidente.

Los magistrados Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón hicieron lugar al pedido realizado a principios de octubre por los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, quienes junto a los abogados querellantes solicitaron celeridad para que se pueda avanzar con la causa.

Los acusados que serán juzgados a partir del próximo 17 de marzo por su responsabilidad en la muerte de Diego Maradona son: el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, su jefe Mariano Perroni, la coordinadora de la prepaga Nancy Forlini y el médico clínico Pedro Di Spagna.

