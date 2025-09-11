Imputaron a la jueza Makintach por cohecho, abuso de autoridad y malversación en la causa Maradona

La jueza de San Isidro Julieta Makintach fue imputada por cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios , en la causa que investiga las irregularidades vinculadas a la filmación del documental “Justicia Divina”.

Citan a Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna por presunto uso indebido de imagen en el documental de Maradona

La jueza Julieta Makintach irá a juicio político por el escándalo en el caso Maradona

El proyecto audiovisual derivó en la nulidad del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona , lo que encendió las alarmas sobre el accionar de la magistrada durante el proceso.

Los fiscales Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo presentaron un escrito de 42 páginas en el que sostienen que existen “graves irregularidades que comprometen penalmente a la magistrada denunciada” .

Según la acusación, Makintach habría aceptado la propuesta comercial de María Lía Vidal Alemán , “bajo la promesa de obtener beneficios económicos futuros directos”. Para ello, habrían involucrado al productor Juan Manuel D’Emilio , mientras que la jueza se comprometía a:

Escena del documental que estaba grabando la jueza del caso Diego Maradona, Julieta Makintach.

Esta imputación se logró ante el análisis de las cámaras de seguridad y diversas declaraciones, las cuales permitieron dar cuenta de la responsabilidad de la magistrada en el entramado de la producción audiovisual.

Embed "Justicia Divina":

Porque se conoció un trailer del documental sobre el juicio por la muerte de Diego Maradona donde participó la jueza Julieta Makintach https://t.co/YDAligsmVS pic.twitter.com/wbwN8QHLH5 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) May 27, 2025

Ante estas pruebas, los fiscales solicitaron que se lleve adelante el juicio político de Makintach y su desafuero, a fin de avanzar con la indagatoria.

Qué dice la defensa de la jueza Makintach

Su abogado, Darío Saldaño, aseguró a Noticias Argentinas que pedirá la nulidad del requerimiento: “Ella está sorprendida por lo desprolijo e ilegal de la actuación de los fiscales, sumado a la manipulación de la evidencia”.

Asimismo, anticipó que presentará una denuncia en la Justicia Federal por espionaje ilegal, al sostener que el teléfono de la jueza “está intervenido”.

Por último, Rodolfo Baqué expuso que “está conforme”, aunque va a pedir que este pedido “se haga extensivo a Verónica Di Tomasso y Maximiliano Savarino”.