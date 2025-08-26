26 de agosto de 2025 - 16:19

La jueza Julieta Makintach irá a juicio político por el escándalo en el caso Maradona

Ahora investigarán si la jueza incurrió en un delito durante el juicio oral por la muerte de Maradona.

El jurado de enjuiciamiento resolvió este martes admitir la acusación contra la jueza Julieta Makintach, quien enfrentará un juicio político tras el escándalo suscitado por la difusión de un documental durante el debate oral por la muerte de Diego Armando Maradona, proceso que fue declarado nulo.

Fuentes judiciales confirmaron a Noticias Argentinas que el jurado entendió que existen elementos para sostener la posible comisión de un delito, lo que habilita la investigación formal. Con esta decisión, Makintach ya no puede renunciar a su cargo, quedando su continuidad en el Poder Judicial sujeta al resultado del jury.

Los planteos de la jueza Makintach

Previo a la audiencia, su defensor, Darío Saldaño, había presentado una serie de planteos para frenar el proceso. Entre ellos, solicitó suspender la convocatoria hasta que se complete correctamente el mecanismo de selección e integración de los conjueces legisladores que participarán en el tribunal.

Además, la defensa denunció parcialidad manifiesta de la integrante del jurado Hilda Kogan y cuestionó la validez de la integración del cuerpo tras la renuncia de la senadora Lorena Mandagaran. Según argumentaron, con su salida el jurado quedó desintegrado al no cumplirse lo dispuesto por la ley 13.661, que exige contar con tres suplentes, cuando actualmente solo restan dos.

Pese a estos planteos, la Comisión del Jurado avanzó con la acusación. En este nuevo escenario, Saldaño anticipó que pedirá la suspensión del jury hasta tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expida sobre sus recursos.

