Caso Maradona: la jueza Makintach presentó un descargo y dijo que "no hubo filmación prohibida".

La jueza Julieta Makintach presentó un extenso descargo ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la provincia de Buenos Aires, donde rechazó las acusaciones en su contra y aseguró que durante el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona “ no hubo filmación prohibida ”.

En un escrito de casi 30 páginas , la magistrada sostuvo que las decisiones se adoptaron de manera conjunta con sus colegas del Tribunal N°3, Verónica Di Tomasso y Maximiliano Savarino , tanto en reuniones presenciales como a través de un chat de WhatsApp.

“ No existieron tomas audiovisuales ocultas, clandestinas o prohibidas , sino por el contrario, fueron conocidas y, por lo tanto, consentidas y avaladas por todos los integrantes del tribunal e incluso comunicadas informalmente en el plano institucional”, subrayó.

Makintach también aclaró que nunca promovió ni participó de un documental , sino que la idea fue de terceros (María Lía Vidal y Juan Emilio), y que la persona que ingresaba con una cámara lo hacía con autorización del tribunal.

“La presencia notoria y evidente de una persona que entraba y salía de la sala llevando consigo a la vista de todos una cámara de grandes dimensiones fue el resultado de un hecho conversado en el tribunal y consecuentemente autorizado” , explicó dando a entender que no había una “cámara oculta” como se informó.

Asimismo, destacó que lo filmado no incluía cuestiones propias del debate judicial, sino reflexiones sobre la justicia y la figura de Maradona: “Nunca se abordó cuestiones propias del debate judicial sino más bien vinculadas a la idea de justicia frente a situaciones complejas como la vida y muerte de un ídolo mundial".

Sobre la entrevista que dio ella, dijo que la aceptó por ser una propuesta de una amiga del colegio conocida desde la infancia y que se dio "previa al inicio del juicio, en el ámbito tribunalicio, un día inhábil, lo que no provoca afectación a su labor diaria judicial”.

En relación a su recusación y a la nulidad del juicio, la jueza afirmó: “No hay posibilidad de considerar la existencia de mal desempeño, abuso de autoridad, malversación de recursos públicos o violación de deberes funcionales. No hay comportamiento alguno capaz de dar sustento fáctico a esos armados típicos, ni existe prueba objetiva o eventual indicio concreto que permita sostener tales imputaciones”.

Su defensa pidió que se rechace la acusación, se declare la inexistencia de causales de destitución y se reafirme su continuidad en el cargo, así como la independencia judicial frente a presiones mediáticas.