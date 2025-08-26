Por obras de Aysama reducen la calzada en el Kilómetro 0 de Mendoza: hasta cuándo

Desde el municipio informaron que los automovilistas que circulen de Sur a Norte por calle San Martín deberán girar a la derecha en Garibaldi.

Atención automovilistas: se reduce la calzada en calle San Martín y Garibaldi por obra de Aysam.

Esta mañana desde la Ciudad de Mendoza informaron que "por unos días" la intersección de las calles San Martín y Garibaldi, en la mano de sur a norte estará reducida para la circulación vehicular.

En el punto más emblemático de la capital, conocido por como el kilómetro 0, hay personal de Aysam concluyendo las obras en sus redes de distribución, que comprenderá la colocación de la base, reconstrucción de losa y el adoquinado respectivo en este punto.

