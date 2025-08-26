26 de agosto de 2025 - 13:59

Por obras de Aysama reducen la calzada en el Kilómetro 0 de Mendoza: hasta cuándo

Desde el municipio informaron que los automovilistas que circulen de Sur a Norte por calle San Martín deberán girar a la derecha en Garibaldi.

Ciudad de Mendoza
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Esta mañana desde la Ciudad de Mendoza informaron que "por unos días" la intersección de las calles San Martín y Garibaldi, en la mano de sur a norte estará reducida para la circulación vehicular.

En el punto más emblemático de la capital, conocido por como el kilómetro 0, hay personal de Aysam concluyendo las obras en sus redes de distribución, que comprenderá la colocación de la base, reconstrucción de losa y el adoquinado respectivo en este punto.

Por esto, los conductores que circulen por San Martín de sur a norte, cuando lleguen a Garibaldi, deberán girar a la derecha para seguir marcha. La reducción de calzada demorará unos días, por lo que se solicita a los automovilistas, en lo posible, utilizar vías alternativas de circulación.

En tanto, el municipio dispuso de agentes de tránsito para la regulación y fluidez vehicular. Estos están ubicados tanto en el Km 0 como en esquinas aledañas del sector para advertir con anticipación a quienes circulen por la zona.

