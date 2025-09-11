Bullying: trabajo comunitario y otras propuestas para corresponsabilizar a padres de estudiantes conflictivos

Aún dura la conmoción en Mendoza y todo el país por el caso de la adolescente de 14 años que ingresó armada a una escuela de La Paz , efectuó disparos al aire , apuntó a algunos compañeros y luego se encerró en soledad en una de las aulas mientras se apuntaba a sí misma . La situación logró ser controlada , no hubo heridos y la chica desistió de su actitud tras la intervención de los negociadores .

Adolescente armada y atrincherada en La Paz: así trabajarán con los docentes y compañeros de la escuela

El terrorífico relato de una alumna de La Paz: "Me puso el arma en la cabeza y se reía"

No obstante, las alarmas se encendieron -una vez más- en la comunidad educativa . Y desde el Gobierno de Mendoza anunciaron que actualizarán protocolos y apuntarán a modificar el código contravencional para que, en determinadas situaciones conflictivas que se detecten en las escuelas , los padres de los chicos sean considerados "co-responsables" .

"Ante determinadas situaciones de conductas disruptivas que -en principio- deberían ser sancionadas y contar con una acción reparadora , actualmente queda toda la definición y las medidas a adoptar del lado de la DGE . Pero para que haya un aprendizaje , no alcanza con una determinada sanción ante una conducta que no debe cometerse en la escuela " resume la directora de Acompañamiento Educativo, Carina Gannam .

Escuelas libres de celulares: “En los recreos, los chicos juegan a la pelota, al truco y a las figuritas”. | Foto: Archivo Los Andes.

"Cuando esto sucede, la escuela determina la sanción -por ejemplo, quita de puntos al estudiante-, pero no está involucrada la familia . Por ello la intención es definir qué acciones se pueden implementar con la familia del estudiante que, quizás, hace bullying . Esto puede ser una acción restaurativa como, por ejemplo, trabajo comunitario . Sería una necesidad de responder ante el no abordaje a tiempo de la situación", describió la funcionaria de la DGE.

Los protocolos de actuación para prevenir episodios de bullying o para actuar ante la detección de ellos -algunos compañeros de la estudiante de La Paz confirmaron que la chica sufría este acoso en el aula- están contemplados en el decreto 1.187 de la ley 9.054. Lo mismo ocurre ante otras situaciones conflictivas.

Menor atrincherada en La Paz. Una orden judicial impide publicar, difundir o divulgar imágenes o representaciones gráficas de la adolescente, de sus familiares directos, de su domicilio, de su establecimiento educativo, o de cualquier otro elemento contex Menor atrincherada en La Paz. Una orden judicial impide publicar, difundir o divulgar imágenes o representaciones gráficas de la adolescente, de sus familiares directos, de su domicilio, de su establecimiento educativo, o de cualquier otro elemento contextual que permita su identificación directa o indirecta. Captura

El detalle, según advirtió Gannam, es que estos protocolos han quedado desactualizados ante el surgimiento y la proliferación de distintos espacios y herramientas tecnológicas.

"Existe una guía de procedimiento, utilizada por todas las instituciones, y donde se establecen los pasos a seguir ante distintas situaciones emergentes en escuelas, como puede ser acoso entre pares o autolesiones, entre otras. Aquí se especifica cuál es el procedimiento. Pero hay que actualizarlo, las problemáticas van variando", describe Gannam.

Entre estas nuevas "situaciones disruptivas emergentes" que se pretenden incluir en los protocolos se destacan el grooming (ciber acoso), los juegos y las apuestas online, que son algunos temas que han ido surgiendo en los últimos años y de los que no había antecedentes.

bullying La Dirección General de Escuelas (DGE) de Mendoza deberá indemnizar a una adolescente que, cuando cursaba quinto grado en una escuela de Godoy Cruz, fue víctima de “bullying” por parte de un agresivo compañerito.

"De hecho, no hay antecedentes de sucesos como el de ayer en una institución educativa de Mendoza", destacó Gannam, en alusión al caso de la alumna de la escuela Marcelino Blanco.

La funcionaria resaltó que, además de actualizar los protocolos, la intención es modificar el código contravencional. De esta manera, buscan apuntar a un trabajo colaborativo entre adultos y familia con instituciones.

"Es clave poner en relieve que no es un trabajo exclusivo de la escuela. Nosotros garantizamos, pero la vida de un estudiante incluye algunas horas en la escuela, y luego en la familia. De hecho, la primera parte del proceso de institucionalización se da en la casa", se explayó Gannam al puntualizar en la necesidad de ampliar el concepto de co-responsabilidades.