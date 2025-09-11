Bullying: trabajo comunitario y otras propuestas para corresponsabilizar a padres de estudiantes conflictivos

11 de septiembre de 2025 - 14:40

Quieren que padres de chicos que hacen bullying respondan como co-responsables de sus hijos. Trabajo comunitario, entre otras medidas reparatorias.

Archivo Los Andes (Imagen ilustrativa)
Los Andes | Ignacio de la Rosa
Por Ignacio de la Rosa

El terrorífico relato de una alumna de La Paz

El terrorífico relato de una alumna de La Paz: "Me puso el arma en la cabeza y se reía"

Por Redacción Sociedad
Menor atrincherada en La Paz. Una orden judicial impide publicar, difundir o divulgar imágenes o representaciones gráficas de la adolescente, de sus familiares directos, de su domicilio, de su establecimiento educativo, o de cualquier otro elemento contextual que permita su identificación directa o indirecta.

Adolescente armada y atrincherada en La Paz: así trabajarán con los docentes y compañeros de la escuela

Por Ignacio de la Rosa

No obstante, las alarmas se encendieron -una vez más- en la comunidad educativa. Y desde el Gobierno de Mendoza anunciaron que actualizarán protocolos y apuntarán a modificar el código contravencional para que, en determinadas situaciones conflictivas que se detecten en las escuelas, los padres de los chicos sean considerados "co-responsables".

Escuelas libres de celulares: “En los recreos, los chicos juegan a la pelota, al truco y a las figuritas”. | Foto: Archivo Los Andes.
"Ante determinadas situaciones de conductas disruptivas que -en principio- deberían ser sancionadas y contar con una acción reparadora, actualmente queda toda la definición y las medidas a adoptar del lado de la DGE. Pero para que haya un aprendizaje, no alcanza con una determinada sanción ante una conducta que no debe cometerse en la escuela" resume la directora de Acompañamiento Educativo, Carina Gannam.

"Cuando esto sucede, la escuela determina la sanción -por ejemplo, quita de puntos al estudiante-, pero no está involucrada la familia. Por ello la intención es definir qué acciones se pueden implementar con la familia del estudiante que, quizás, hace bullying. Esto puede ser una acción restaurativa como, por ejemplo, trabajo comunitario. Sería una necesidad de responder ante el no abordaje a tiempo de la situación", describió la funcionaria de la DGE.

Actualización de protocolos y modificación del código contravencional

Los protocolos de actuación para prevenir episodios de bullying o para actuar ante la detección de ellos -algunos compañeros de la estudiante de La Paz confirmaron que la chica sufría este acoso en el aula- están contemplados en el decreto 1.187 de la ley 9.054. Lo mismo ocurre ante otras situaciones conflictivas.

Menor atrincherada en La Paz. Una orden judicial impide publicar, difundir o divulgar imágenes o representaciones gráficas de la adolescente, de sus familiares directos, de su domicilio, de su establecimiento educativo, o de cualquier otro elemento contextual que permita su identificación directa o indirecta.

El detalle, según advirtió Gannam, es que estos protocolos han quedado desactualizados ante el surgimiento y la proliferación de distintos espacios y herramientas tecnológicas.

"Existe una guía de procedimiento, utilizada por todas las instituciones, y donde se establecen los pasos a seguir ante distintas situaciones emergentes en escuelas, como puede ser acoso entre pares o autolesiones, entre otras. Aquí se especifica cuál es el procedimiento. Pero hay que actualizarlo, las problemáticas van variando", describe Gannam.

Entre estas nuevas "situaciones disruptivas emergentes" que se pretenden incluir en los protocolos se destacan el grooming (ciber acoso), los juegos y las apuestas online, que son algunos temas que han ido surgiendo en los últimos años y de los que no había antecedentes.

La Dirección General de Escuelas (DGE) de Mendoza deberá indemnizar a una adolescente que, cuando cursaba quinto grado en una escuela de Godoy Cruz, fue víctima de “bullying” por parte de un agresivo compañerito.

"De hecho, no hay antecedentes de sucesos como el de ayer en una institución educativa de Mendoza", destacó Gannam, en alusión al caso de la alumna de la escuela Marcelino Blanco.

La funcionaria resaltó que, además de actualizar los protocolos, la intención es modificar el código contravencional. De esta manera, buscan apuntar a un trabajo colaborativo entre adultos y familia con instituciones.

"Es clave poner en relieve que no es un trabajo exclusivo de la escuela. Nosotros garantizamos, pero la vida de un estudiante incluye algunas horas en la escuela, y luego en la familia. De hecho, la primera parte del proceso de institucionalización se da en la casa", se explayó Gannam al puntualizar en la necesidad de ampliar el concepto de co-responsabilidades.

