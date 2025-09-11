11 de septiembre de 2025 - 09:27

El terrorífico relato de una alumna de La Paz: "Me puso el arma en la cabeza y se reía"

Una alumna de 14 años, llevó un arma a la escuela Marcelino Blanco, y desató el pánico que duró alrededor de 5 horas.

Foto:

Daniel Caballero
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El departamento de La Paz fue ayer escenario del hecho de violencia escolar más extremo registrado en Mendoza. Una alumna de 14 años, llevó un arma a la escuela Marcelino Blanco, y desató el pánico que duró alrededor de 5 horas.

La menor apuntó a compañeros, realizó varios disparos al piso y deambulo por el colegio con el arma entre sus manos, mientras alumnos y docentes se ocultaban aterrorizados.

Una de las estudiantes que presenció el hecho fue Nicol. Esta adolescente relató cómo fue el terror que les tocó vivir.

“Salimos al primer recreo, que fue para ir a desayunar, y después volvimos a las aulas. Ella (por la nena armada) entra al baño y, ahí, cargó el arma. Ahí largó el primer tiro y yo me agaché, no sé para donde disparó porque no la vi", aseguró Nicol.

Y continuó: "Entré al aula y le dije a la profesora sobre la situación. Luego llegó la policía y, desde las ventanas, nos pedían que nos agacháramos".

Todo esto ocurría mientras la alumna armada amenazaba y disparaba hacia el piso, agregó la testigo.

"La maestra nos decía: ‘mantengan la calma y quédense calladas’. Después salimos, nos abrieron los portones para cruzar por una finca", ahí Nicol vivió el momento más aterrador.

"Ella se me paró enfrente, me puso el arma en la cabeza y se me rió. Bajó el arma y tiró un tiro. Yo seguí corriendo, llegué al hospital y me desmayé”, resumió en su terrorífico relato en el programa "Buenas tardes China".

El extremo caso de violencia en La Paz

Una adolescente de 14 años se atrincheró con un arma en la Escuela 4-042 Marcelino H. Blanco, efectuó tres disparos, entregó la pistola a las autoridades y fue trasladada a un hospital, mientras que la Justicia sospecha que sufría bullying.

La menor acudió al establecimiento en la mañana de este miércoles con un arma calibre 9 milímetros que pertenece a su padre, quien es comisario retirado de San Luis.

La estudiante disparó en tres ocasiones y no hubo heridos, al tiempo que sus compañeros permanecieron resguardados en las aulas a la espera de que se normalice la situación. Tras cinco horas de negociaciones, la menor entregó el arma.

