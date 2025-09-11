11 de septiembre de 2025 - 11:58

Cornejo recibió a los negociadores que resolvieron el caso de la alumna atrincherada con un arma en La Paz

El mandatario reflexionó sobre el hecho ocurrido duró más de cinco horas en la escuela Marcelino Blanco, en el departamento del Este provincial.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, acompañados de la subsecretaria de Salud, Carina Coparoni hablaron tras el caso de la estudiante armada y atrincherada cinco horas en una escuela de La Paz. 

Junto con la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, los efectivos le brindaron detalles al mandatario provincial de cómo fue la operación que duró más de cinco horas en la escuela Marcelino Blanco, en el departamento del Este provincial.

En su cuenta de X, Cornejo definió el caso de ser “una situación extrema” y que nos conmovió profundamente tanto a la Provincia como al todo el país. En ese sentido, el mandatario le agradeció las tareas realizad a estos dos efectivos que intervinieron y lograron que la menor de edad entregue el arma.

“Trabajaron durante horas con profesionalismo, coraje y humanidad para que el operativo concluyera de manera exitosa, sin poner en riesgo ninguna vida”, sostuvo Cornejo.

A lo que añadió: “Su tarea fue decisiva y mostró el valor de contar con los recursos necesarios y fundamentalmente con equipos altamente preparados para enfrentar situaciones críticas. A ellos, en especial a la Fuerza de Operaciones Especiales y a todos los que intervinieron en el operativo, mi reconocimiento y gratitud”.

También remarcó la actuación de los equipos especializados del FOE, destacando la coordinación entre seguridad, salud y educación. “Su tarea fue decisiva. Mostraron el valor de contar con recursos, pero sobre todo, con personas altamente capacitadas para enfrentar lo inesperado”.

El parte médico de la alumna de La Paz

La paciente permanece estable y alojada en una sala común, donde pasó la noche sin complicaciones. Según informaron fuentes médicas, se encuentra bajo tratamiento y continúa siendo evaluada y acompañada por los equipos de pediatría y salud mental del hospital.

Actualmente, la paciente sigue bajo tratamiento y es asistida por equipos médicos y de salud mental, en un contexto de seguimiento cercano de su evolución.

Las FOE: táctica, negociación y contención

Las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE) de la Policía de Mendoza están compuestas por unidades especializadas con roles complementarios:

  • Grupo Especial de Seguridad (GES): intervención táctica, rescate y neutralización de amenazas armadas.
  • Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS): negociación estratégica y contención emocional en crisis.
  • División Explosivos (DTEM): manejo y neutralización de artefactos explosivos.
  • Unidad Policial de Asistencia al Turista (UPAT): apoyo en crisis y protección al visitante.

La sinergia entre estas unidades permite ejecutar operativos complejos con una lógica clara: proteger la vida.

Los efectivos de las FOE cuentan con formación en instituciones de elite del país y del exterior. Mendoza, incluso, ha sido sede de entrenamientos internacionales, recibiendo a fuerzas especiales de España interesadas en el modelo operativo local.

