17 de marzo de 2026 - 07:23

Transporte público: el cambio que hizo el Gobierno con las máquinas de cobro de los colectivos

La Provincia fijó la ubicación obligatoria de los dispositivos para agilizar el ascenso y mejorar el control del boleto en el Gran Mendoza.

La medida busca ordenar el flujo de pasajeros y dar mayor visibilidad al sistema de pago ante el chofer.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

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La medida quedó formalizada a través de la Resolución 346 de la Subsecretaría de Transporte, publicada en el Boletín Oficial, y establece que los dispositivos deberán instalarse en la parte delantera de las unidades, frente a la puerta de ingreso y a la vista del chofer.

Según se detalla en la normativa, la decisión apunta a “centralizar el flujo de pasajeros” y permitir una validación “rápida y visible”, lo que también facilitará la supervisión ante eventuales fallas técnicas y garantizará un mayor control del boleto.

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El transporte público cuenta con diferentes modalidades de pago electrónico del boleto.

El transporte público cuenta con diferentes modalidades de pago electrónico del boleto.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la disposición se enmarca en las facultades otorgadas por la Ley Nº 9086, que regula el sistema de movilidad y habilita a la autoridad de aplicación a definir condiciones operativas del servicio, incluyendo el funcionamiento del sistema de recaudación.

Además, la resolución recuerda que las empresas concesionarias están obligadas a mantener operativas las validadoras y a cumplir con las disposiciones que determine la autoridad competente en relación al sistema prepago vigente.

En ese sentido, se estableció un plazo de 40 días para que las compañías adecuen la ubicación de los equipos en todas las unidades afectadas al servicio. El incumplimiento de la medida podrá derivar en sanciones, conforme a lo previsto en la legislación vigente y en los pliegos de concesión.

La resolución

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