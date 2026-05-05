Diputados del bloque libertario "tunearon" su sala en el Congreso: un león gigante y estética violeta

El bloque de diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA) renovó la estética de su sala de reuniones en la Cámara baja con una intervención visual de alto impacto: los vidrios del espacio fueron ploteados con la imagen de un león gigante en tonos violetas, símbolo característico del oficialismo.

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La ilustración presenta al animal, de melena frondosa, abrazando la cúpula del Palacio Legislativo , en una composición que refuerza la identidad política del espacio que responde al presidente Javier Milei .

La sala intervenida se encuentra en el quinto piso del anexo de Diputados y es utilizada habitualmente por el titular del bloque, Gabriel Bornoroni , para coordinar reuniones estratégicas con los legisladores libertarios y definir posiciones frente a los debates parlamentarios.

El bloque libertario en Diputados ploteó su sala de reuniones con un león gigante.

El bloque libertario en Diputados ploteó su sala de reuniones con un león gigante

En paralelo, Bornoroni ocupa un despacho propio en el segundo piso del Palacio Legislativo, una oficina de gran tamaño que anteriormente pertenecía a la Unión Cívica Radical (UCR). Ese espacio había sido utilizado durante más de una década por Mario Negri y, posteriormente, por Rodrigo de Loredo .

El traspaso del despacho se produjo tras la reducción del bloque radical en la Cámara de Diputados, que quedó con solo seis integrantes. En ese contexto, LLA avanzó en la reasignación de espacios, consolidando su presencia institucional dentro del Congreso.

Por último, Leandro Bravo compartió las fotos de la sala de reuniones de LLA, quien se presenta como periodista acreditado en el Congreso de la Nación. Tras la difusión de las imágenes sobre el ploteo, Bravo realizó otro posteo al respecto recordando que, en diciembre del 2024, Javier Milei había firmado el decreto 1084/2024.