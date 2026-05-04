Diputados de la oposición reclaman juicio político al ministro Lugones por recortes en Discapacidad

Diputados de la oposición se reunieron este lunes en una actividad donde se repitió varias veces el pedido de juicio político contra el ministro de Salud, Mario Lugones, por los severos recortes en el área de Discapacidad.

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El vicepresidente primero de la comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados , Juan Marino (Unión por la Patria), fue quien organizó hoy una reunión abierta con 150 invitados vinculados a la temática.

En el encuentro se hicieron presentes Ian Moche y su madre, quien denunció amenazas y agresiones físicas contra su vivienda, que surgieron -según comentó- luego de que la diputada nacional de La Libertad Avanza Lilia Lemoine iniciara “una campaña en redes” contra el niño de 12 años con trastorno del espectro autista.

Por su parte, la actriz Lola Berthet reclamó el juicio político a Lugones, planteo al que se sumaron numerosas organizaciones presentes en la reunión.

Marino recordó que junto a su par Pablo Todero ya habían presentado un pedido de juicio político contra el ministro de Salud.

Fueron numerosos los testimonios que dieron cuenta del cierre de centros de día, y de la imposibilidad de acceder a terapias, tratamientos y medicamentos.

Algunos oradores también instaron a poner en pie un Observatorio Nacional de la Discapacidad que funcione con la coordinación efectiva entre las organizaciones, los diputados y las universidades para poner de manifiesto la situación real de los derechos de las personas con discapacidad.

Rechazo sobre la reforma del régimen de pensiones por invalidez laboral

La enorme mayoría de los presentes manifestó su rechazo al proyecto ingresado por el Gobierno en el Senado sobre reforma del régimen de pensiones por invalidez laboral, al considerar que busca entre otros objetivos “desmantelar el sistema de derechos de las personas con discapacidad”.

Por un lado, la revisión del régimen de pensiones no contributivas por invalidez le impone al Poder Ejecutivo un re empadronamiento de todos los beneficiarios en un plazo de 90 días hábiles, con una prórroga posible de 30 días adicionales.

En ese lapso, los titulares de las pensiones deberán completar el trámite para la actualización de datos médicos y socioeconómicos, caso contrario la autoridad de aplicación procederá a la suspensión inmediata del pago del beneficio hasta la regularización de la situación.

Si bien se mantiene el monto equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, el ahorro fiscal para el Gobierno se explica por el recorte sustancial en la cantidad de pensiones, a partir del endurecimiento de los requisitos respecto al grado de invalidez (que debe ser total y permanente) y la situación de vulnerabilidad económica del solicitante.

Sobre esto último, se establece la incompatibilidad entre tener trabajo formal (ya sea en relación de dependencia, monotributo o autónomos) y cobrar la pensión por invalidez.

El argumento del Poder Ejecutivo para avanzar en este ajuste es que desde el 2003 hasta el 2023 se multiplicó 16 veces la cantidad de pensiones pagadas por el Estado, pasando de 76 mil beneficiarios y 1.2 millones, incluyendo una gran cantidad de casos de fraude por incompatibilidad.

Por otro lado, la reforma que persigue el Gobierno busca la liberalización absoluta de los precios de las prestaciones por Discapacidad, lo que podría provocar reducciones drásticas de coberturas al servicio de la recomposición de la renta de empresas de medicina prepaga.

De la reunión en la Cámara baja participaron, además de Marino y Todero, los diputados nacionales Caren Tepp, Eduardo Valdés, Lorena Pokoik, Victoria Tolosa Paz, Claudia Palladino, Sabrina Selva, Marianela Marclay, Nancy Sand, Cristian Andino, Jorge Chica, Pablo Yedlin, Nicolás del Caño y Esteban Paulón.