4 de noviembre de 2025 - 14:55

Tragedia en Serbia: un DT falleció durante un partido y sacudió al fútbol europeo

Durante el minuto 22 del partido entre Radnicki 1923 y Mladost, en la Superliga de Serbia, el entrenador bosnio Mladen Zizovic colapsó en el terreno de juego. Apenas veinte minutos después fue confirmada su muerte, generando una conmoción inmediata en el mundo del fútbol.

Tragedia en el fútbol de Serbia

Tragedia en el fútbol de Serbia

Foto:

Por Cristian Reta

Leé además

Deportivo Morón accederá a las semifinales del Reducido de la Primera Nacional

Reducido de la Primera Nacional: uno de estos 4 equipos acompañará a Gimnasia

Por Cristian Reta
Independiente Rivadavia y la despedida en el Aeropuerto

"Juntos por la gloria": el mensaje a Independiente Rivadavia en el Aeropuerto de Mendoza

Por Cristian Reta

Los jugadores, el cuerpo técnico y el público quedaron paralizados mientras los médicos ingresaban rápidamente para asistirlo. El árbitro detuvo el partido y permitió el ingreso inmediato de la ambulancia.

Embed

El antecedente del malestar previo, el urgente traslado y la noticia más dura

Horas antes del encuentro, el técnico bosnio había manifestado sentirse mal durante el almuerzo con su equipo, con síntomas de náuseas y dolor estomacal. Aun así decidió dirigir el partido. Ese malestar inicial habría sido el primer indicio del episodio cardíaco que sufriría más tarde.

Zizovic fue trasladado al hospital local mientras el partido seguía momentáneamente detenido. Minutos más tarde, la institución fue informada de que el entrenador, de 44 años, no había sobrevivido. La confirmación generó un impacto inmediato: los jugadores de Radnicki 1923 cayeron al césped entre lágrimas y el partido quedó definitivamente suspendido.

image

Quién era Mladen Zizovic, un técnico con trayectoria en los Balcanes

Mladen Zizovic era oriundo de Bosnia y Herzegovina y, en el pasado, había sido futbolista profesional antes de iniciar una carrera como entrenador que lo llevó por distintos clubes de la región. Había asumido en Radnicki 1923 hacía pocas semanas, convirtiendo este partido en apenas uno de sus primeros compromisos al frente del equipo. Como jugador obtuvo 2 ligas y 2 copas en su país y una copa nacional en Albania con el Tirana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Stickerpedia1/status/1985666123820392733&partner=&hide_thread=false

Tanto la Superliga Serbia como los clubes del país emitieron mensajes de acompañamiento para la familia del entrenador y para el club balcánico. El suceso generó un profundo impacto en el ambiente, que quedó consternado por la muerte repentina de un técnico en plena competencia.

Por último, hay que señalar que el encuentro quedó suspendido cuando todavía faltaba más de un tiempo por jugar. Los jugadores de ambos equipos, todavía conmocionados por lo sucedido, se retiraron del campo sin retomar la actividad.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Franco Colapinto, piloto de Alpine

Franco Colapinto sin opciones: se conoció el momento exacto en que Alpine tiró la toalla en 2025

Por Cristian Reta
Lamine Yamal adquirió la casa donde vivieron Shakira y Gerard Piqué

Así es la lujosa mansión que Lamine Yamal le compró a Shakira y a Piqué por una suma millonaria

Por Redacción Deportes
Independiente Rivadavia jugará en el estadio de Instituto

Independiente Rivadavia en la final de la Copa Argentina: así le fue en el estadio de Instituto

Por Cristian Reta
Leandro Paredes quiere ganar un Superclásico por primera vez

Ni goles ni victoria: la deuda de Leandro Paredes en los Superclásicos

Por Cristian Reta