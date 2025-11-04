Tragedia en Serbia: un DT falleció durante un partido y sacudió al fútbol europeo

Durante el minuto 22 del partido entre Radnicki 1923 y Mladost, en la Superliga de Serbia, el entrenador bosnio Mladen Zizovic colapsó en el terreno de juego. Apenas veinte minutos después fue confirmada su muerte, generando una conmoción inmediata en el mundo del fútbol.

La ciudad de Lucani fue escenario de una de las jornadas más tristes del fútbol europeo reciente. En el cruce entre Radnicki 1923 y Mladost, por la Superliga Serbia, el entrenador del equipo visitante, Mladen Zizovic, se desplomó repentinamente al borde del campo cuando se jugaba el minuto 22 del primer tiempo.

Los jugadores, el cuerpo técnico y el público quedaron paralizados mientras los médicos ingresaban rápidamente para asistirlo. El árbitro detuvo el partido y permitió el ingreso inmediato de la ambulancia.

Mladen iovi, the manager of Radniki 1923 in the Serbian league, passed away after suffering a heart attack in the 22nd minute of the away match against Mladost Luani.

Here, the players are being informed of his passing.



Here, the players are being informed of his passing.pic.twitter.com/lKFAtdn8OR — Total Football (@TotalFootbol) November 4, 2025 El antecedente del malestar previo, el urgente traslado y la noticia más dura Horas antes del encuentro, el técnico bosnio había manifestado sentirse mal durante el almuerzo con su equipo, con síntomas de náuseas y dolor estomacal. Aun así decidió dirigir el partido. Ese malestar inicial habría sido el primer indicio del episodio cardíaco que sufriría más tarde.

Zizovic fue trasladado al hospital local mientras el partido seguía momentáneamente detenido. Minutos más tarde, la institución fue informada de que el entrenador, de 44 años, no había sobrevivido. La confirmación generó un impacto inmediato: los jugadores de Radnicki 1923 cayeron al césped entre lágrimas y el partido quedó definitivamente suspendido.

image Quién era Mladen Zizovic, un técnico con trayectoria en los Balcanes Mladen Zizovic era oriundo de Bosnia y Herzegovina y, en el pasado, había sido futbolista profesional antes de iniciar una carrera como entrenador que lo llevó por distintos clubes de la región. Había asumido en Radnicki 1923 hacía pocas semanas, convirtiendo este partido en apenas uno de sus primeros compromisos al frente del equipo. Como jugador obtuvo 2 ligas y 2 copas en su país y una copa nacional en Albania con el Tirana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Stickerpedia1/status/1985666123820392733&partner=&hide_thread=false #RIP Mladen iovi [1980-2025]

Bosanski nogometaš i trener. Igrao za Radnik iz Bijeljine, Zrinjski Mostar, Borac Banja Luka... 2 prijateljska nastupa za BiH.

Preminuo od posljedica sranog udara zadobivenog tokom utakmice izmeu njegovog Radnikog 1923 i Mladosti iz Luana. pic.twitter.com/Azlo5foWm1 — Stickerpedia (@Stickerpedia1) November 4, 2025 Tanto la Superliga Serbia como los clubes del país emitieron mensajes de acompañamiento para la familia del entrenador y para el club balcánico. El suceso generó un profundo impacto en el ambiente, que quedó consternado por la muerte repentina de un técnico en plena competencia. Por último, hay que señalar que el encuentro quedó suspendido cuando todavía faltaba más de un tiempo por jugar. Los jugadores de ambos equipos, todavía conmocionados por lo sucedido, se retiraron del campo sin retomar la actividad.