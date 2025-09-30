El fútbol español de luto: murió un jugador de 19 años tras golpearse la cabeza con un rival

Se trata de Raúl Ramírez, arquero del Colindres, quien no pudo recuperarse de un golpe en la cabeza y sufrió dos paros cardiorrespiratorios.

El fútbol español se encuentra conmocionado tras confirmarse la muerte de Raúl Ramírez, joven arquero de apenas 19 años, que defendía la camiseta del Club Deportivo Colindres, de Cantabria. El deportista sufrió un grave accidente durante el partido del pasado sábado frente al Revilla, por la Tercera Federación, y permaneció internado dos días hasta el fatal desenlace.

El hecho ocurrió cuando Ramírez intentó interceptar un centro en el área y chocó de manera accidental con un rival. El impacto lo dejó inconsciente en el campo de juego, generando desesperación entre compañeros, rivales y cuerpo técnico.

Tras el terrible golpe, el entrenador del Colindres y una aficionada, estudiante de Enfermería, intervinieron rápidamente para asistirlo. Sin embargo, la gravedad del traumatismo craneoencefálico obligó a que fuera trasladado de urgencia al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en Santander.

En el trayecto, Ramírez sufrió dos paros cardiorrespiratorio y, pese a los esfuerzos de los profesionales, su estado no logró estabilizarse y finalmente se confirmó su fallecimiento.

Comunicado oficial y medidas de luto La Real Federación Cántabra de Fútbol emitió un comunicado en el que informó que el arquero quedó en estado de muerte cerebral como consecuencia del golpe. Además, la institución dio a conocer que, por decisión de su familia, se procederá a la donación de órganos, un gesto que permitirá salvar o mejorar la vida de otras personas.