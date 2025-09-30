30 de septiembre de 2025 - 09:15

El fútbol español de luto: murió un jugador de 19 años tras golpearse la cabeza con un rival

Se trata de Raúl Ramírez, arquero del Colindres, quien no pudo recuperarse de un golpe en la cabeza y sufrió dos paros cardiorrespiratorios.

Muerte en el fútbol español: Raúl Ramírez Osorio, de 19 años, murió después de sufrir una lesión en la cabeza durante un partido.

Muerte en el fútbol español: Raúl Ramírez Osorio, de 19 años, murió después de sufrir una lesión en la cabeza durante un partido.

Foto:

Por Cristian Reta

El fútbol español se encuentra conmocionado tras confirmarse la muerte de Raúl Ramírez, joven arquero de apenas 19 años, que defendía la camiseta del Club Deportivo Colindres, de Cantabria. El deportista sufrió un grave accidente durante el partido del pasado sábado frente al Revilla, por la Tercera Federación, y permaneció internado dos días hasta el fatal desenlace.

Leé además

Miguel Ángel Russo, DT de Boca

Se conoció la postura de Boca sobre Miguel Ángel Russo tras la sorpresiva derrota en Florencio Varela

Por Cristian Reta
Lionel Scaloni, campeón del mundo 2022, tiene que definir los 26 jugadores para el Mundial 2026. 

Selección Argentina: cómo sería la lista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026 en este momento

Por Redacción Deportes

El hecho ocurrió cuando Ramírez intentó interceptar un centro en el área y chocó de manera accidental con un rival. El impacto lo dejó inconsciente en el campo de juego, generando desesperación entre compañeros, rivales y cuerpo técnico.

image
Ra&uacute;l Ram&iacute;rez Osorio, de 19 a&ntilde;os, muri&oacute; despu&eacute;s de sufrir una lesi&oacute;n en la cabeza y un paro card&iacute;aco durante un partido de la liga espa&ntilde;ola.

Raúl Ramírez Osorio, de 19 años, murió después de sufrir una lesión en la cabeza y un paro cardíaco durante un partido de la liga española.

El esfuerzo por salvarle la vida

Tras el terrible golpe, el entrenador del Colindres y una aficionada, estudiante de Enfermería, intervinieron rápidamente para asistirlo. Sin embargo, la gravedad del traumatismo craneoencefálico obligó a que fuera trasladado de urgencia al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en Santander.

En el trayecto, Ramírez sufrió dos paros cardiorrespiratorio y, pese a los esfuerzos de los profesionales, su estado no logró estabilizarse y finalmente se confirmó su fallecimiento.

image
Ra&uacute;l Ram&iacute;rez Osorio, de 19 a&ntilde;os, muri&oacute; despu&eacute;s de sufrir una lesi&oacute;n en la cabeza y un paro card&iacute;aco durante un partido de la liga espa&ntilde;ola.

Raúl Ramírez Osorio, de 19 años, murió después de sufrir una lesión en la cabeza y un paro cardíaco durante un partido de la liga española.

Comunicado oficial y medidas de luto

La Real Federación Cántabra de Fútbol emitió un comunicado en el que informó que el arquero quedó en estado de muerte cerebral como consecuencia del golpe. Además, la institución dio a conocer que, por decisión de su familia, se procederá a la donación de órganos, un gesto que permitirá salvar o mejorar la vida de otras personas.

En la misma comunicación, la Federación expresó su “más sentido pésame” a la familia del futbolista, a sus amigos y al Club Deportivo Colindres. También decretó tres días de luto oficial y dispuso que en todos los partidos de la próxima jornada se realice un minuto de silencio en homenaje a Ramírez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rfef/status/1972658059727012186&partner=&hide_thread=false

Hay que decir que esta noticia generó un profundo impacto no solo en Cantabria, sino en el fútbol español en general. Los clubes de la categoría, jugadores y dirigentes hicieron llegar mensajes de apoyo y condolencias. La inesperada muerte de un joven futbolista, en pleno desarrollo de su carrera, refleja la fragilidad que pueden tener este tipo de accidentes fortuitos dentro del deporte.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La mendocina fue la mejor sudamericana en los Pirineos, donde cruzó la meta en la posición n° 39. 

Trail Running: la mendocina Ayelén Liberal hizo historia en el Mundial

Por Juan Azor
Kazajistan 2023, donde Josefina Mesa se consagró campeona mundial. Ahora en Italia, va por la segunda.

El Mundial de Taekwondo en Italia tiene su representante mendocina y es Josefina Mesa

Por Gisel Guajardo
El Lobo está de fiesta y buscará el pase a la gran final por el primer ascenso a la Liga Profesional.

Gimnasia y Esgrima se la juega en la última fecha de la Primera Nacional

Por Juan Azor
Tenis. Francisco Cerúndolo encabeza una lista de seis en Shanghai. 

Tenis: con seis argentinos, así quedó el cuadro principal del Masters 1000 de Shanghai

Por Redacción Deportes