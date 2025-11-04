4 de noviembre de 2025 - 18:08

Sufre Paulo Dybala: se desgarró y pierde terreno en la lucha por ir al Mundial

El cordobés volvió a quedar marginado de la Roma por una lesión en el bíceps femoral izquierdo, y se pierde el amistoso de la Selección Argentina.

Los Andes | Redacción Deportes
El delantero Paulo Dybala volvió a quedar fuera de escena en la Roma, ya que sufrió una lesión muscular de grado medio en el bíceps femoral izquierdo. Además, no podrá participar de la gira de la Selección Argentina, por lo que sus chances de ir a la Copa del Mundo comienzan a quedar lejanas.

Preocupación en Roma por la lesión de la Joya:

El cordobés sintió la molestia que lo obligó a retirarse reemplazado con visibles gestos de dolor luego de fallar un penal sobre 37 minutos del complemento, en el marco de la derrota por 1 a 0 ante Milan. La preocupación creció rápidamente, y la lesión se confirmó horas más tarde.

La lesión llega en un momento crítico para la Roma y genera dudas sobre su presencia en los próximos compromisos. Si bien podría reaparecer para el duelo ante Cremonese, lo más probable es que su vuelta se produzca en el partido de la Europa League frente a Midtjylland.

Sin embargo, en el club ya miran más allá: el objetivo principal es que Dybala esté en condiciones para el clásico del 30 de noviembre contra Napoli, uno de los encuentros más importantes del calendario romano. El antecedente reciente no ayuda: Dybala había sufrido una lesión muy similar en octubre de 2022, cuando se retiró tras convertir un penal, lo que incluso puso en duda su participación en el Mundial de Qatar.

Ahora, esta nueva dolencia irrumpe justo cuando la Roma buscaba sostener su buen ritmo en la Serie A y en Europa, y cuando el cordobés venía de ser elegido MVP del mes en el equipo de la capital.

Paulo Dybala y la Selección Argentina, una relación que se enfría:

El desgarro puso a Paulo Dybala en una situación difícil respecto a sus chances de vestir la camiseta de la Selección Argentina, donde hace rato no es considerado y corre con cierta desventaja.

A partir del diagnóstico, que establece un tiempo de recuperación estimado de tres semanas, quedó confirmado que el atacante no estará disponible para ser citado por el entrenador del conjunto nacional Lionel Scaloni, que busca despejar dudas en el próximo duelo de la Albiceleste ante Angola en este mes de noviembre.

De esta manera, el cordobés sigue perdiendo terreno y su camino parece alejarse de la Selección nuevamante. Cabe destacar que no fue convocado a la Copa América del 2024, y que su única participación en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 datan de septiembre de 2024, cuando sumó 16 minutos en la doble fecha ante Chile y Colombia.

