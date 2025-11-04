El probable equipo de Independiente Rivadavia para la gran final de la Copa Argentina

Alfredo Berti definió el once inicial de Independiente Rivadavia que irá por la gloria ante Argentinos Juniors.

Independiente Rivadavia está a noventa minutos de un hecho histórico para el fútbol de Mendoza: consagrarse campeón de la Copa Argentina. Y para lograrlo, su entrenador Alfredo Berti ajusta cada detalle del equipo que saltará al campo de juego ante Argentinos Juniors.

Con la sencillez y el respeto por la idea que lo llevó al encuentro cúlmine, el director técnico Azul diagramó el once inicial durante las prácticas de la semana, con el aliciente de haber podido probar ciertas variantes en el duelo que mantuvo el sábado por Liga Profesional con Aldosivi. Así, fue descartando opciones y se terminó inclinando por un esquema que le trajo buenos dividendos.

Alfredo Berti apuesta a lo tradicional: Alfredo Berti, entrenador de Independiente Rivadavia Fútbol. Alfredo Berti DT de Independiente Rivadavia. @CSIRoficial De no mediar inconvenientes, Independiente saltará al verde césped de la cancha de Instituto con un clásico 4-4-2 que mezclará corte y confección, descartando la línea de 3 que utilizó en algunas ocasiones, y que apostaba al equilibrio aportado por los laterales/volantes.

El arquero está claro, y nunca estuvo en duda: Ezequiel Centurión. En el fondo, los cuatro elegidos son Alejo Osella, Leonard Costa, Sheyko Studer y Luciano Gómez. Cabe destacar que el DT quería probarlo a Iván Villalba, aunque todavía no está en condiciones de jugar desde el minuto 0.

La zona media tendrá a Tomás Bottari y Maximiliano Amarfil compartiendo el eje, con Mauricio Cardillo y Matías Fernández ocupando las bandas. Entre los cuatro se repartirán la tarea de alimentar a una dupla ofensiva que ilusiona a propios y mete miedo a extraños: Sebastián Villa y Alex Arce. Además, tendrán que contener a los exquisitos volantes del Bicho de Nico Diez.