4 de noviembre de 2025 - 17:15

El probable equipo de Independiente Rivadavia para la gran final de la Copa Argentina

Alfredo Berti definió el once inicial de Independiente Rivadavia que irá por la gloria ante Argentinos Juniors.

Independiente Rivadavia ya tiene el once inicial para jugar la final

Independiente Rivadavia ya tiene el once inicial para jugar la final

Foto:

CA
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

Leé además

Independiente Rivadavia quiere estirar la buena racha ante Argentinos Juniors

El dato que ilusiona a Independiente Rivadavia antes de la final con Argentinos Juniors

Por Emanuel Cenci
Independiente Rivadavia y la despedida en el Aeropuerto

"Juntos por la gloria": el mensaje a Independiente Rivadavia en el Aeropuerto de Mendoza

Por Cristian Reta

Alfredo Berti apuesta a lo tradicional:

Alfredo Berti, entrenador de Independiente Rivadavia
Fútbol. Alfredo Berti DT de Independiente Rivadavia.

Fútbol. Alfredo Berti DT de Independiente Rivadavia.

De no mediar inconvenientes, Independiente saltará al verde césped de la cancha de Instituto con un clásico 4-4-2 que mezclará corte y confección, descartando la línea de 3 que utilizó en algunas ocasiones, y que apostaba al equilibrio aportado por los laterales/volantes.

El arquero está claro, y nunca estuvo en duda: Ezequiel Centurión. En el fondo, los cuatro elegidos son Alejo Osella, Leonard Costa, Sheyko Studer y Luciano Gómez. Cabe destacar que el DT quería probarlo a Iván Villalba, aunque todavía no está en condiciones de jugar desde el minuto 0.

La zona media tendrá a Tomás Bottari y Maximiliano Amarfil compartiendo el eje, con Mauricio Cardillo y Matías Fernández ocupando las bandas. Entre los cuatro se repartirán la tarea de alimentar a una dupla ofensiva que ilusiona a propios y mete miedo a extraños: Sebastián Villa y Alex Arce. Además, tendrán que contener a los exquisitos volantes del Bicho de Nico Diez.

Los once de Independiente Rivadavia ante Argentinos Juniors:

Así, el equipo elegido para hacer historia con la camiseta Azul será: Ezequiel Centurión; Alejo Osella, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil, Matías Fernández; Sebastián Villa, Alex Arce.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Independiente Rivadavia jugará en el estadio de Instituto

Independiente Rivadavia en la final de la Copa Argentina: así le fue en el estadio de Instituto

Por Cristian Reta
Los fanáticos de la Lepra tendrán un avión a disposición para acompañar al equipo a la final de la Copa Argentina; tiene cupo limitado. 

Todos a Córdoba: Independiente Rivadavia arma un vuelo exclusivo para la final

Por Redacción Deportes
Hinchas de Independiente Rivadavia acudieron al Bautista Gargantini en busca de sus entradas para la final de la Copa Argentina. 

Furor y acampe masivo de hinchas de Independiente Rivadavia por las entradas para la final de la Copa Argentina

Por Cristian Reta
El entrenador rosarino expresó que el partido de la final por la Copa Argentina será el más importante de su carrera como entrenador. 

Berti prioriza la Copa Argentina: "Es el partido más importante de la historia del club"

Por Sergio Faria