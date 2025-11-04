El probable equipo de Independiente Rivadavia para la gran final de la Copa Argentina

De no mediar inconvenientes, Independiente saltará al verde césped de la cancha de Instituto con un clásico 4-4-2 que mezclará corte y confección, descartando la línea de 3 que utilizó en algunas ocasiones, y que apostaba al equilibrio aportado por los laterales/volantes.
El arquero está claro, y nunca estuvo en duda: Ezequiel Centurión. En el fondo, los cuatro elegidos son Alejo Osella, Leonard Costa, Sheyko Studer y Luciano Gómez. Cabe destacar que el DT quería probarlo a Iván Villalba, aunque todavía no está en condiciones de jugar desde el minuto 0.
La zona media tendrá a Tomás Bottari y Maximiliano Amarfil compartiendo el eje, con Mauricio Cardillo y Matías Fernández ocupando las bandas. Entre los cuatro se repartirán la tarea de alimentar a una dupla ofensiva que ilusiona a propios y mete miedo a extraños: Sebastián Villa y Alex Arce. Además, tendrán que contener a los exquisitos volantes del Bicho de Nico Diez.
Los once de Independiente Rivadavia ante Argentinos Juniors: