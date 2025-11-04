Independiente Rivadavia en la final de la Copa Argentina: así le fue en el estadio de Instituto

Independiente Rivadavia vive días de máxima expectativa cuando se enfrente a la posibilidad más grande de su historia: la chance concreta de sumar la primera estrella de su escudo. El escenario elegido, tras varias demoras y definiciones, fue el Estadio Presidente Perón de Instituto de Córdoba, un campo conocido por la Lepra y cargado de antecedentes.
La Lepra en Instituto: un historial que pesa, pero no condiciona
Si hay algo que caracteriza la relación entre Independiente Rivadavia y el estadio de Instituto es la regularidad en los enfrentamientos, aunque casi nunca con finales felices. A lo largo del tiempo, el conjunto mendocino visitó este estadio en 11 oportunidades enfrentando al dueño de casa: apenas ganó una vez, empató cuatro y cayó en seis encuentros. La única celebración se dio en la temporada 2015, cuando un gol del “Loco” José Méndez selló un valioso 1-0 que quedó grabado como excepción en un terreno habitualmente complejo.
A este historial directo ante Instituto deben sumarse otros dos partidos por Copa Argentina, también disputados allí y curiosamente en el mismo año: 2015. En 32avos de final, Independiente Rivadavia sorprendió al eliminar a Huracán, que venía de consagrarse campeón del certamen en 2014. Ese impulso, sin embargo, duró poco: en la siguiente fase sufrió un duro 0-3 frente a Quilmes, que cortó el sueño leproso.