Independiente Rivadavia en la final de la Copa Argentina: así le fue en el estadio de Instituto

La Lepra afrontará este duelo en un escenario que conoce bien pero donde predominan los resultados adversos: con 13 partidos oficiales allí y apenas dos victorias.

Independiente Rivadavia jugará en el estadio de Instituto

Independiente Rivadavia jugará en el estadio de Instituto

Foto:

Independiente Rivadavia vive días de máxima expectativa cuando se enfrente a la posibilidad más grande de su historia: la chance concreta de sumar la primera estrella de su escudo. El escenario elegido, tras varias demoras y definiciones, fue el Estadio Presidente Perón de Instituto de Córdoba, un campo conocido por la Lepra y cargado de antecedentes.

La Lepra en Instituto: un historial que pesa, pero no condiciona

Si hay algo que caracteriza la relación entre Independiente Rivadavia y el estadio de Instituto es la regularidad en los enfrentamientos, aunque casi nunca con finales felices. A lo largo del tiempo, el conjunto mendocino visitó este estadio en 11 oportunidades enfrentando al dueño de casa: apenas ganó una vez, empató cuatro y cayó en seis encuentros. La única celebración se dio en la temporada 2015, cuando un gol del “Loco” José Méndez selló un valioso 1-0 que quedó grabado como excepción en un terreno habitualmente complejo.

Independiente Rivadavia jugará la final de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia jugará la final de la Copa Argentina

A este historial directo ante Instituto deben sumarse otros dos partidos por Copa Argentina, también disputados allí y curiosamente en el mismo año: 2015. En 32avos de final, Independiente Rivadavia sorprendió al eliminar a Huracán, que venía de consagrarse campeón del certamen en 2014. Ese impulso, sin embargo, duró poco: en la siguiente fase sufrió un duro 0-3 frente a Quilmes, que cortó el sueño leproso.

Los números de Independiente Rivadavia en el Presidente Perón

Con todos los partidos oficiales contabilizados, la Lepra registra un total de 13 encuentros en la cancha de Instituto. Los números completos muestran:

  • 2 victorias
  • 4 empates
  • 7 derrotas
  • 8 goles a favor
  • 14 goles en contra

Así está el historial de Independiente Rivadavia en cancha de Instituto

  • 2021 Instituto de Córdoba - Independiente Rivadavia 0-0
  • 2016/2017 Instituto de Córdoba - Independiente Rivadavia 1-0
  • 2015 Instituto de Córdoba - Independiente Rivadavia 0-1
  • 2015 32vos Copa Argentina 1-0 vs Huracán
  • 2015 16vos Copa Argentina 0-3 vs Quilmes
  • 2013/2014 Instituto de Córdoba - Independiente Rivadavia 2-2
  • 2012/2013 Instituto de Córdoba - Independiente Rivadavia 0-0
  • 2011/2012 Instituto de Córdoba - Independiente Rivadavia 1-1
  • 2010/2011 Instituto de Córdoba - Independiente Rivadavia 1-0
  • 2009/2010 Instituto de Córdoba - Independiente Rivadavia 1-0
  • 2008/2009 Instituto de Córdoba - Independiente Rivadavia 3-2
  • 2007/2008 Instituto de Córdoba - Independiente Rivadavia 2-1

