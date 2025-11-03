La Fórmula 1 le dio un lugar especial a Franco Colapinto para el Gran Premio de Brasil

La 21ª fecha del campeonato contará con el piloto argentino como uno de los mayores atractivos del fin de semana.

El Gran Premio de Brasil es el próximo objetivo de las escuderías y pilotos de la Fórmula 1, entre ellos Franco Colapinto. Lo cierto es que el piloto argentino ocupará un lugar especial en este compromiso, al menos en las redes sociales de la máxima categoría del automovilismo.

La F1 lanzó una imagen para promocionar la carrera con las figuras de Gabriel Bortoleto, Lewis Hamilton y Franco Colapinto. La elección no es casual, ya que el primero es el piloto local que correrá por primera vez en la categoría en Interlagos, mientras que el británico ganó aquí el primero de sus siete títulos mundiales. Por su parte, el argentino es uno de los que más fanáticos tendrá, ya que son varios los argentinos que acudirán en masa para verlo correr.

image Así es el circuito de Interlagos El Circuito de Interlagos, conocido oficialmente como Autódromo José Carlos Pace, es uno de los más emblemáticos del calendario de la F1.

En 1973 se celebró la primera de las 42 ediciones del Gran Premio de Brasil y es considerado uno de los circuitos más desafiantes por su diseño en sentido antihorario y sus fuertes desniveles.

Características principales: