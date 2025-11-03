3 de noviembre de 2025 - 11:39

La Fórmula 1 le dio un lugar especial a Franco Colapinto para el Gran Premio de Brasil

La 21ª fecha del campeonato contará con el piloto argentino como uno de los mayores atractivos del fin de semana.

Franco Colapinto competirá en el Circuito de Interlagos, escenario del GP de Brasil

Por Cristian Reta

El Gran Premio de Brasil es el próximo objetivo de las escuderías y pilotos de la Fórmula 1, entre ellos Franco Colapinto. Lo cierto es que el piloto argentino ocupará un lugar especial en este compromiso, al menos en las redes sociales de la máxima categoría del automovilismo.

La F1 lanzó una imagen para promocionar la carrera con las figuras de Gabriel Bortoleto, Lewis Hamilton y Franco Colapinto. La elección no es casual, ya que el primero es el piloto local que correrá por primera vez en la categoría en Interlagos, mientras que el británico ganó aquí el primero de sus siete títulos mundiales. Por su parte, el argentino es uno de los que más fanáticos tendrá, ya que son varios los argentinos que acudirán en masa para verlo correr.

image

Así es el circuito de Interlagos

El Circuito de Interlagos, conocido oficialmente como Autódromo José Carlos Pace, es uno de los más emblemáticos del calendario de la F1.

En 1973 se celebró la primera de las 42 ediciones del Gran Premio de Brasil y es considerado uno de los circuitos más desafiantes por su diseño en sentido antihorario y sus fuertes desniveles.

Características principales:

  • Ubicación: San Paulo, Brasil
  • Longitud: 4.309 km
  • Curvas: 15
  • Vuelta récord: 1:10.540 (Valtteri Bottas, 2018 – Mercedes)
  • Capacidad: 60.000 espectadores

Aquí Alain Prost domina el palmarés con seis victorias, seguido por Michael Schumacher con cuatro. Detrás aparecen Carlos Reutemann, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton y Max Verstappen, todos con tres triunfos.

Interlagos de São Paulo.
Los horarios para ver a Franco Colapinto en el GP de Brasil 2025

Viernes 7 de noviembre

  • Práctica 1: 11:30
  • Clasificación sprint: 15:30

Sábado 8 de noviembre

  • Carrera sprint: 11:00
  • Clasificación: 15:00

Domingo 9 de noviembre

  • Carrera: 14:00
