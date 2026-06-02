Franco Colapinto llega a Mónaco: días, horarios y el secreto del piloto para consolidar su gran momento

Franco Colapinto se prepara para salir a pista en el mítico Gran Premio de Mónaco tras alcanzar el mejor resultado de su trayectoria profesional. El piloto argentino, que viene de un gran desempeño en Canadá, buscará mantener el altísimo nivel de su Alpine A526 en las estrechas calles del Principado durante este fin de semana.

El corredor oriundo de Pilar atraviesa un momento de gracia. Luego de sorprender en Miami con un séptimo lugar, superó sus propias expectativas en el Gran Premio de Canadá al cruzar la meta en la sexta posición. Estas actuaciones consecutivas en los puntos posicionaron a su escudería como la más regular de la parrilla por detrás de los cuatro equipos dominantes.

A bordo de su monoplaza A526 , el joven talento logró consolidar a Alpine en el quinto puesto del campeonato de Constructores . A pesar de haber tenido inicios complicados en sesiones de prácticas previas, como sucedió en Montreal, su capacidad para remontar posiciones en las carreras Sprint y principales pudo captar la atención de todos los especialistas.

La actividad oficial en las calles de Mónaco comenzará este viernes 5 de junio con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres. Los fanáticos argentinos deberán madrugar para la Práctica Libre 1 a las 08:30, mientras que la segunda sesión se desarrollará a las 12:00. El sábado 6 continuará la acción con la Práctica Libre 3 a las 07:30 y la decisiva sesión de clasificación a las 11:00.

Este fin de semana no será uno más para el piloto, quien ya tiene experiencia en este trazado tras haber competido allí en 2025, obteniendo un decimotercer puesto. En esta oportunidad, Colapinto destacó que el Gran Premio de Mónaco tiene "el día más importante del año" en referencia a la clasificación del sábado. En un circuito de apenas 3.337 metros donde los sobrepasos son casi imposibles, el lugar de salida define gran parte del resultado final.

Colapinto en Mónaco Colapinto en Mónaco

La carrera principal, pactada a 78 vueltas, se largará el domingo 7 de junio a las 10:00 de Argentina. El desafío técnico es inmenso: rozar los guardarraíles durante más de una hora requiere una concentración absoluta. Franco buscará emular el ritmo de Lando Norris, ganador el año pasado, en una pista que conserva récords históricos como el de Lewis Hamilton.

La transmisión para la región estará disponible a través de Fox Sports y la plataforma Disney+, además del servicio oficial F1TV. Con el antecedente inmediato de su gran rendimiento en trazados urbanos y semipermanentes, el piloto argentino intentará sumar puntos vitales para mantener la racha positiva que lo convirtió en la revelación de la temporada 2026.

image El circuito urbano de Mónaco

El cronograma completo de Franco Colapinto en Mónaco

Viernes 5 de junio

Práctica Libre 1 : 08.30 (Argentina) / 13.30 (Mónaco)

: 08.30 (Argentina) / 13.30 (Mónaco) Práctica Libre 2: 12.00 (Argentina) / 17.00 (Mónaco)

Sábado 6 de junio

Práctica Libre 3 : 07.30 (Argentina) / 12.30 (Mónaco)

: 07.30 (Argentina) / 12.30 (Mónaco) Clasificación: 11.00 (Argentina) / 16.00 (Mónaco)

Domingo 7 de junio