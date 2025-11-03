Furor y acampe masivo de hinchas de Independiente Rivadavia por las entradas para la final de la Copa Argentina

A solo 48 horas de disputar el partido más importante de su historia, Independiente Rivadavia atraviesa jornadas de intensidad absoluta. La Lepra se prepara para enfrentar a Argentinos Juniors por la final de la Copa Argentina 2025 , este miércoles a las 21.10 en el Estadio Presidente Perón de Instituto de Córdoba.

Copa Argentina: se confirmó que habrá VAR en la final y que el árbitro principal será Nicolás Ramírez

Argentinos e Independiente Rivadavia ya tienen sede para la final de la Copa Argentina 2025

Lo cierto es que este duelo no solo pone en juego la primera estrella del Azul, sino también un ansiado boleto para la próxima Copa Libertadores.

Desde temprano, este lunes cientos de hinchas acudieron al estadio Bautista Gargantin i para asegurarse un lugar en la final. Familias, grupos de amigos y socios colmaron la Av. Las Tipas en un operativo de venta que evidenció la magnitud del momento que vive el club.

Hinchas de Independiente Rivadavia acudieron al Bautista Gargantini en busca de sus entradas para la final de la Copa Argentina.

Es preciso señalar que este entusiasmo no surgió este lunes, sino que ya desde la noche del sábado algunos hinchas decidieron acampar para asegurar su lugar. En total, varios simpatizantes pasaron más de 40 horas frente al club con el único objetivo de obtener una entrada. La confirmación de Córdoba como sede del encuentro desató la expectativa y aceleró el movimiento.

La enorme demanda provocó momentos de tensión durante la mañana. A la fila principal de socios se sumó otra integrada por no socios que no querían perder su lugar, además de un tercer grupo compuesto por personas que se habían anotado en una lista de prioridad el domingo por la tarde.

Hinchas de Independiente Rivadavia acudieron al Bautista Gargantini en busca de sus entradas para la final de la Copa Argentina.

Hinchas de Independiente Rivadavia acudieron al Bautista Gargantini en busca de sus entradas para la final de la Copa Argentina.

La convergencia de estas tres filas generó discusiones y algunos cruces, obligando a los organizadores a reordenar el acceso para garantizar la prioridad establecida por el club.

WhatsApp Image 2025-11-03 at 12.22.38 La entrada para la gran final de Copa Argentina Daniel Caballero

Venta de entradas: horarios, cupos y prioridad para socios

La organización dispuso un total inicial de 7 mil entradas para Independiente Rivadavia, un número que rápidamente generó preocupación entre los hinchas por su escasez.

La venta comenzó durante esta jornada a las 10, con un tramo exclusivo para socios hasta las 14. Cada afiliado con cuota al día pudo adquirir hasta cuatro tickets por carnet. Desde las 14 y hasta las 17, fue el turno de los no socios, quienes pudieron comprar hasta dos entradas por persona. El martes seguirá la venta para ambos grupos, de 10 a 17.

WhatsApp Image 2025-11-03 at 12.22.38 (1) Hinchas de Independiente Rivadavia acudieron al Bautista Gargantini en busca de sus entradas para la final de la Copa Argentina. Daniel Caballero

WhatsApp Image 2025-11-03 at 12.20.20 Hinchas de Independiente Rivadavia acudieron al Bautista Gargantini en busca de sus entradas para la final de la Copa Argentina. Daniel Caballero

WhatsApp Image 2025-11-03 at 12.22.47 Hinchas de Independiente Rivadavia acudieron al Bautista Gargantini en busca de sus entradas para la final de la Copa Argentina. Daniel Caballero

WhatsApp Image 2025-11-03 at 12.27.13 Hinchas leprosos de la Filial Texas, en los EEUU. Daniel Caballero

En todos los casos, la presentación del DNI físico es obligatoria. Los precios son los siguientes:

Popular: $60.000

Platea: $90.000

En el estadio de Instituto de Córdoba no se venderán entradas para ninguna de las dos parcialidades.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CSIRoficial/status/1985180269733650876?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1985180269733650876%7Ctwgr%5Ea8dd927b4a94548c55b7c532698a3e3c2ef27d17%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.diariouno.com.ar%2Fovacion%2Ffutbol%2Fentradas-independiente-rivadavia-vs-argentinos-juniors-copa-argentina-precios-donde-conseguirlas-y-cuando-n1493934&partner=&hide_thread=false Venta de entradas – Copa Argentina



Queremos contarles que el club está trabajando para que todos los leprosos podamos estar en Córdoba, acompañando al equipo en este momento histórico.



El lunes 3/11, los socios con cuota al día tendrán prioridad de compra de 10 a 14 h,… pic.twitter.com/zr3hzAKt37 — Independiente Rivadavia (@CSIRoficial) November 3, 2025

Un viaje histórico

La euforia de los hinchas refleja el contexto deportivo que vive el club, el cual es inédito: Independiente Rivadavia está a un paso de alcanzar la primera estrella de su historia y de clasificarse por primera vez a la Copa Libertadores.

La expectativa se vive en las calles, en el club y en cada puesto de venta, donde el sueño azul se expresa en filas interminables. El miércoles, en Córdoba, la Lepra buscará coronar un año inolvidable ante Argentinos Juniors y su gente ya demostró que está dispuesta a todo para acompañar al club de sus amores.