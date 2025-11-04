El dato que ilusiona a Independiente Rivadavia antes de la final con Argentinos Juniors

La ilusión del hincha de Independiente Rivadavia se crecienta día a día en torno a la posibilidad de conquistar la Copa Argentina . De cara al partido que disputará en Córdoba ante Argentinos Juniors , otro elemento clave se suma a la ola de positividad.

"Juntos por la gloria": el mensaje a Independiente Rivadavia en el Aeropuerto de Mendoza

Se trata del historial de enfrentamientos entre ambos, que tiene a la Lepra como dominador. Es cierto que no se midieron muchas veces, pero de las 6 veces que lo hicieron, el elenco mendocino ganó 3, empató 1 y perdió sólo 2. Pero la cosa no queda allí, ya que los de Berti suman tres presentaciones sin caer ante el Bicho.

La primera vez que Independiente y Argentinos se enfrentaron fue en la temporada 2016/2017 de la Primera B Nacional, específicamente el domingo 13 de noviembre de 2016 en el Diego Armando Maradona. Allí, Cristian Tarragona puso en ventaja al equipo que por entonces dirigía Martín Astudillo. Sin embargo, el cuadro de La Paternal se repuso y lo terminó dando vuelta con los tantos de Jonathan Sandoval, Fabricio Lenci, y Javier Cabrera. ¿La particularidad? Alexis Mac Allister ingresó en el complemento.

El domingo 11 de junio de 2017 se dio la revancha en Mendoza, que terminó con triunfo Azul por 2 a 1. Diego Cardozo y Mauro Cerutti anotaron los goles del local, mientras que descontó Damián Batallini pocos minutos antes del final.

Varios años tuvieron que pasar para que vuelva a producirse este cruce, algo que sucedió en la Copa de la Liga Profesional del 2024. El martes 20 de febrero de ese año, Argentinos ganó 2 a 1 en su reducto, con los goles de Maxi Romero y Leonardo Heredia. Para la Lepra descontó Victorio Ramis.

Las últimas presentaciones, con un guiño a la Lepra:

Los siguientes tres partidos fueron más favorables a Independiente, que no volvió a perder contra el contrincante de la final de la Copa Argentina.

El 3 de diciembre del 2024 se quedó con el triunfo por 2 a 1 gracias a los gritos de Luis Sequeira y Victorio Ramis, y a pesar del descuento de Alan Lescano. La otra victoria ocurrió el pasado 30 de agosto, cuando Fabrizio Sartori y Matías Fernández aportaron su cuota goleadora, y Hernán López Muñoz el empate transitorio. En el medio, el magro 0 a 0 del mes de febrero.

Así, Independiente Rivadavia suma otro dato que no tendrá ningún peso en el desarrollo del juego, pero que sirve para alimentar la ilusión de una institución que busca bordarse la estrella en el escudo.