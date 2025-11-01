1 de noviembre de 2025 - 16:44

Independiente Rivadavia perdió con Aldosivi, y también lo sufre Godoy Cruz

En el marco de la fecha 14 de la Liga Profesional, Independiente Rivadavia cayó 3 a 1 con Aldosivi en Mar del Plata, y dejó en problemas a Godoy Cruz.

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Con un equipo muleto, Independiente Rivadavia sucumbió en su visita a Mar del Plata ante Aldosivi. El Tiburón lo jugó como una verdadera final para quedarse en la Liga Profesional, venció 3 a 1 con los goles de Giani, Palavecino, y Cervera e igualó en puntos al Tomba.

Desde el pitazo inicial se notó la diferencia entre un elenco apretado por la situación en la tabla, al cual no le quedaba otra alternativa que ir a buscar la victoria, y otro que sólo jugaba por cumplir, con la cabeza en otra parte.

Por ese motivo, el local fue mucho más agresivo en el desarrollo del trámite. Apostó al vértigo y la velocidad, y halló rápidamente el camino: atacar por los costados. Así, a los 2’ Guzmán tiró centro desde la izquierda, y Cerato se cerró para rematar y encontrar la pierna salvadora de Peinipil. En la continuidad, el propio Cerato la tiró al área, y Justo Giani ganó en las alturas para marcar el 1 a 0.

Embed

El Tiburón estuvo cerca de aumentar en varias ocasiones durante la primera mitad, pero le faltó puntería para hacerlo. La más clara fue un córner de Roman que se desvió en Rami, y se perdió por poco. Sin embargo, después de la media hora se pinchó.

La Lepra, por su parte, sufrió por el lado de Bonifacio (se lo notó incómodo de lateral por izquierda), y se ilusionó con algunas jugadas aisladas: un remate de Barbieri que tapó Carranza, y cabezazos del número 20 y de Sartori que pasaron cerquita.

En el complemento Aldosivi volvió a lastimar por la vía aérea cuando todavía se armaba la historia. A los 10', Serrago ejecutó un buen tiro libre al segundo palo, Mottes la metió al medio y Palavecino entró por detrás de todos sin ninguna marca para estampar el cabezazo letal.

Embed

La respuesta de Alfredo Berti fue contundente, y mandó un mensaje a propios y extraños. Mandó al campo a Sebastián Villa y Alex Arce, con la intención de levantar cabeza y no despedirse tan pronto de la posibilidad de clasificar a algún certamen internacional.

Las modificaciones y el lógico cansancio de Aldosivi provocaron que la pelota cambie de dueño, pasando a ser casi dominio exclusivo del Azul. Sin embargo, cuando parecía levantar cabeza llegó la frutilla del postre. Justo Giani metió una asistencia impresionante de taco, y Cervera desató el festejo ante la salida de Lastra.

Embed

Independiente no se quiso dar por vencido, y al minuto descontó con el centro desde la izquierda y el cabezazo de Alex Arce. De todas formas, el tanto no alcanzó para reactivar al elenco de Berti.

El cierre fue con el local defendiendo con uñas y dientes un triunfo importantísimo que le permitió alcanzar la línea de Godoy Cruz con 27 puntos, y la Lepra entendiendo que su gran chance será el miércoles en cancha de Instituto.

Formaciones de Aldosivi - Independiente Rivadavia:

Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Santiago Moya, Gonzalo Mottes, Fernando Román; Natanael Guzmán, Roberto Bochi, Federico Gino, Tiago Serrago; Justo Giani, Franco Rami. DT: Guillermo Farré.

Independiente: Agustín Lastra; Mauro Peinipil, Santiago Flores, Matías Valenti, Ezequiel Bonifacio; Nicolás Retamar, Diego Tonetto, Thomás Ortega, Leonel Bucca; Juan Ignacio Barbieri, Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Datos del partido:

Estadio: José María Minella

Árbitro: Jorge Baliño

VAR: Álvaro Carranza

Goles: PT: 3' Justo Giani (A), ST: 10' Agustín Palavecino (A), 24' Tobías Cervera (A), 25' Alex Arce (I)

Cambios: ST: 7' A. Palavecino por Guzmán (A), 10' M. Amarfil por Tonetto (I) , 10' M. Bergara por Ortega (I), 16' S. Villa por Sartori (I) , 16' A. Arce por Barbieri (I) 21' T. Cervera por Rami (A), 21' R. González por Serrago (A), 22' P. Souto por Bonifacio (I), 34' I. Gerrico por Roman (A)

Minuto a minuto y estadísticas:

Embed

