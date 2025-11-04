4 de noviembre de 2025 - 17:50

Argentinos Juniors: el equipo de autor que quiere amargarle la fiesta a Independiente Rivadavia

Nicolás Diez logró crear un Argentinos Juniors que sabe a lo que juega, y que llegó a la final de la Copa Argentina con mérito y justicia.

Argentinos Juniors enfrentará a Independiente Rivadavia en la final de la Copa Argentina

Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

Argentinos Juniors es uno de los tantos clubes de la República Argentina que tiene una identidad clara, un ADN que lo hace distinto a los demás, y que indica con claridad el rumbo del equipo cuando salta al campo de juego. Con esas armas intentará quedarse con la Copa Argentina.

El juego asociativo y a raz del suelo, el culto a la paciencia para construir una acción de peligro, y el buen gusto por el trato del balón son los elementos centrales que siempre mantuvo el Bichito de La Paternal. Desde aquel de Maradona a este de Fattori, Lescano, López Muñoz y compañía. Todos se movieron dentro de ese manual de estilo.

Nicolás Diez, el técnico de la casa que hace soñar al Bicho:

image

Pero, a pesar de esas características comunes, este plantel logró crear un cierto estilo particular gracias al aporte de un entrenador joven y del riñón, Nicolás Diez. El dato habla por sí mismo: desde su debut en enero de este año dirigió 37 encuentros, de los cuales ganó 20, empató 9 y perdió 8. Un número envidiable.

El joven adiestrador le imprimió un carácter ofensivo particular, con el volante central Federico Fattori como emblema y centro de la escena, pero con muchísima calidad individual en la línea de volantes que se ubican por detrás del nueve. Allí, Alan Lescano y Hernán López Muñoz se destacan por tener libertad para la gestación, y el visto bueno del DT para pisar el área y definir.

El delantero centro es otro punto alto del equipo. Tomás Molina es el máximo anotador del plantel, anotó 17 goles en lo que va del 2025, y también de la Copa Argentina (5 tantos). Tan grande es su influencia, que tiene la particularidad de haber convertido un gol en cada instancia de este certamen, donde jugó los 5 encuentros.

image

Pero no todo es color de rosa. Hace algunas semanas sufrió la lesión de su arquero y capitán Diego Rodríguez, pieza clave para sostener al Bicho cuando es atacado. En su reemplazo llegó Sergio Romero, que perdió la titularidad en Boca hace mucho tiempo y busca sumar continuidad y recuperar confianza. Sin embargo, en los tres juegos que lleva con su nuevo club recibió goles (Newell's, Barracas Central, y Belgrano).

La cancha de Instituto será el escenario donde la Copa Argentina declare al ganador de la pulseada de equipos de autor. El Argentinos Juniors de Nicolás Diez, o el aguerrido Independiente Rivadavia de Alfredo Berti. La meza está servida.

La probable formación de Argentinos Juniors:

En cuanto a los once iniciales que elegirá Nicolás Diez, el mismo sería con: Sergio Romero; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Gabriel Florentín; Alan Lescano, Hernán López Muñoz, Diego Porcel; Tomás Molina.

