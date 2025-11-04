Independiente Rivadavia busca escribir en Córdoba otra página dorada

La Lepra y otra noche histórica en una provincia que se volvió talismán. Un año después del ascenso en el Kempes, jugará allí la final de la Copa Argentina

Hay lugares que parecen guardar una energía especial, y para Independiente Rivadavia ese sitio es Córdoba. En esa provincia, el equipo mendocino vivió uno de los capítulos más intensos de su historia reciente: el ascenso a Primera en octubre de 2023. Ahora, tiene la posibilidad de coronarse campeón de la Copa Argentina en el estadio de Instituto.

En aquella noche de octubre, en el Mario Alberto Kempes, la Lepra rompió una sequía de casi cuatro décadas fuera de la élite, tras vencer a Almirante Brown en una jornada que cambió para siempre la historia del club. Desde entonces, el crecimiento no se detuvo: Independiente Rivadavia pasó de reconstruirse en la Primera Nacional a competir de igual a igual con los grandes del país.

Córdoba, unida sentimentalmente a Independiente Rivadavia: image Este miércoles, en Alta Córdoba, ese mismo impulso vuelve a ponerse a prueba. El equipo mendocino enfrentará a Argentinos Juniors con la ilusión de levantar su primer trofeo nacional y abrir la puerta a un sueño continental: la clasificación a la Copa Libertadores.

Más allá del desafío deportivo, la final tiene un peso simbólico profundo, ya que la provincia mediterránea se transformó en un punto de inflexión emocional, el lugar donde el club se redescubrió capaz de competir, de creer y de crecer. Allí nacieron los nuevos comienzos.

Miles de hinchas volverán a tomar la ruta hacia el corazón del país, repitiendo un ritual que ya forma parte de la identidad leprosa. En sus banderas y cantos, la conexión con Córdoba se volvió una especie de promesa y lo que antes fue un sueño de regreso, hoy se convirtió en la búsqueda de trascendencia.