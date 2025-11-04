Dibu Martínez no estará en la próxima fecha FIFA: los motivos de Lionel Scaloni para marginarlo

El entrenador de la Selección Argentina decidió no convocar a Emiliano Dibu Martínez para enfrentar a Angola.

La Copa del Mundo está a la vuelta de la esquina, y cada posibilidad que Lionel Scaloni tiene para probar variantes vale oro. En ese sentido, el DT decidió no citar a uno de los pilares fundamentales de la Selección Argentina: Emiliano Dibu Martínez.

Si bien la noticia puede caer como una bomba para algunos distraídos, lo cierto es que la decisión cuenta con una gran lógica por parte del entrenador del conjunto nacional, que intenta afinar los últimos detalles de cara al Mundial de 2026.

El motivo que llevó a Lionel Scaloni a no citar al Dibu: Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina Según trascendió, en las últimas semanas el de Pujato comenzó a pensar en la posibilidad de no convocar al arquero titular Albiceleste, e inclusive lo habría llamado para contarle esa idea. La respuesta del arquero habría sido positiva, aceptando la determinación de Scaloni. El objetivo de dicha ausencia es claro: darle descanso al campeón del mundo, entendiendo que su lugar en la lista no está en riesgo.

Así, el entrenador podrá darle rodaje y concentrarse en probar las diversas alternativas con las que hoy cuenta para el arco de la Selección Argentina. La concentración en España y el duelo ante Angola en tierras africanas servirá para que el cuerpo técnico observe bien de cerca a Gerónimo Rulli, Walter Benítez, y Facundo Cambeses, los apuntados a ser convocados.

Con esta determinación, crece la posibilidad de que frente a los africanos el DT mande al campo a alguno de los porteros que pelean el puesto de tercera alternativa de cara a la lista definitiva para el Mundial 2026. En ese aspecto, los rumores indican que el que se calzará los guantes desde el minuto cero será Walter Benítez.