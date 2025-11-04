Dibu Martínez no estará en la próxima fecha FIFA: los motivos de Lionel Scaloni para marginarlo

La Copa del Mundo está a la vuelta de la esquina, y cada posibilidad que Lionel Scaloni tiene para probar variantes vale oro. En ese sentido, el DT decidió no citar a uno de los pilares fundamentales de la Selección Argentina: EmilianoDibu Martínez.
El motivo que llevó a Lionel Scaloni a no citar al Dibu:
Según trascendió, en las últimas semanas el de Pujato comenzó a pensar en la posibilidad de no convocar al arquero titular Albiceleste, e inclusive lo habría llamado para contarle esa idea. La respuesta del arquero habría sido positiva, aceptando la determinación de Scaloni. El objetivo de dicha ausencia es claro: darle descanso al campeón del mundo, entendiendo que su lugar en la lista no está en riesgo.
Así, el entrenador podrá darle rodaje y concentrarse en probar las diversas alternativas con las que hoy cuenta para el arco de la Selección Argentina. La concentración en España y el duelo ante Angola en tierras africanas servirá para que el cuerpo técnico observe bien de cerca a Gerónimo Rulli, Walter Benítez, y Facundo Cambeses, los apuntados a ser convocados.
Con esta determinación, crece la posibilidad de que frente a los africanos el DT mande al campo a alguno de los porteros que pelean el puesto de tercera alternativa de cara a la lista definitiva para el Mundial 2026. En ese aspecto, los rumores indican que el que se calzará los guantes desde el minuto cero será Walter Benítez.