4 de noviembre de 2025 - 18:28

Dibu Martínez no estará en la próxima fecha FIFA: los motivos de Lionel Scaloni para marginarlo

El entrenador de la Selección Argentina decidió no convocar a Emiliano Dibu Martínez para enfrentar a Angola.

Dibu Martínez, figura de la Selección Argentina. Foto: Juan Ignacio Roncoroni vía EFE

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La Copa del Mundo está a la vuelta de la esquina, y cada posibilidad que Lionel Scaloni tiene para probar variantes vale oro. En ese sentido, el DT decidió no citar a uno de los pilares fundamentales de la Selección Argentina: Emiliano Dibu Martínez.

El motivo que llevó a Lionel Scaloni a no citar al Dibu:

Según trascendió, en las últimas semanas el de Pujato comenzó a pensar en la posibilidad de no convocar al arquero titular Albiceleste, e inclusive lo habría llamado para contarle esa idea. La respuesta del arquero habría sido positiva, aceptando la determinación de Scaloni. El objetivo de dicha ausencia es claro: darle descanso al campeón del mundo, entendiendo que su lugar en la lista no está en riesgo.

Así, el entrenador podrá darle rodaje y concentrarse en probar las diversas alternativas con las que hoy cuenta para el arco de la Selección Argentina. La concentración en España y el duelo ante Angola en tierras africanas servirá para que el cuerpo técnico observe bien de cerca a Gerónimo Rulli, Walter Benítez, y Facundo Cambeses, los apuntados a ser convocados.

Con esta determinación, crece la posibilidad de que frente a los africanos el DT mande al campo a alguno de los porteros que pelean el puesto de tercera alternativa de cara a la lista definitiva para el Mundial 2026. En ese aspecto, los rumores indican que el que se calzará los guantes desde el minuto cero será Walter Benítez.

