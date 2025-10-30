La Selección argentina vs Angola: los 7 tipos de vacunas que los jugadores deberán colocarse para ir a África

La Selección Argentina de Lionel Scaloni tiene confirmado su próximo compromiso internacional. Será el viernes 14 de noviembre ante Angola, en la capital del país africano, Luanda. A diferencia de otras giras en las que suele disputar dos partidos, esta vez el campeón del mundo solo afrontará un amistoso.

Una fortuna: la escandalosa suma de dinero que perdió Racing por no llegar a la final de la Copa Libertadores

Angola , ubicada en el centro-sur del continente africano y actualmente en el puesto 87 del ranking FIFA , será un destino poco habitual para la Albiceleste . Por ese motivo, los jugadores y el cuerpo técnico deberán cumplir con un estricto protocolo sanitario antes de viajar.

Como sucede con todos los viajeros que ingresan al territorio angoleño, los futbolistas argentinos deberán presentar el certificado de vacunación contra la fiebre amarilla, requisito indispensable para ingresar al país. Además, los servicios médicos de la AFA recomendaron la aplicación de otras vacunas preventivas ante posibles riesgos sanitarios en la región.

En total, podrían aplicarse hasta siete tipos distintos de vacunas, entre ellas las de Poliomielitis, Hepatitis A y B, Fiebre Tifoidea, Cólera, Meningitis Meningocócica, Tétanos, Difteria, Malaria y Rabia.

El primero en someterse al proceso fue Giovani Lo Celso , quien se ausentó de un entrenamiento del Real Betis y no participaría del partido por la Copa del Rey para poder vacunarse en España. Con el correr de los días, el resto de los convocados seguirá el mismo procedimiento.

Cuándo se conocerá la lista de convocados

La nómina oficial de futbolistas que viajarán a África será anunciada el miércoles 5 de noviembre, según adelantaron fuentes de la Asociación del Fútbol Argentino. Antes y después del amistoso, la Selección realizará entrenamientos en España, tal como sucedió en anteriores giras internacionales.

Recordemos que este duelo se jugará en Luanda, la capital angoleña, aunque todavía no se definió el horario. Por la diferencia de cuatro horas entre ambos países, se estima que el encuentro se disputará por la noche local, lo que en Argentina sería durante la tarde. El duelo marcará un nuevo capítulo en el recorrido internacional de la Scaloneta, que por primera vez visitará este país africano. El motivo de la visita del combinado nacional se debe a la conmemoración de los 50 años de Independencia del país de África.