29 de octubre de 2025 - 18:24

Pádel: la Selección Argentina se consagró campeón panamericano en Chile

Los seleccionados argentinos, femenino y masculino de pádel, se quedaron con la medalla de oro en el marco del Campeonato Panamericano de Chile.

Argentina se consagró campeón panamericano de pádel en Chile. 

Foto:

Gentileza.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

En damas Argentina también superó a Brasil 2 a 0 en la final. La cordobesa Victoria Vilchez junto a Martina Fassio ( española pero con padres argentinos), derrotaron en el primer punto a Schuck-Cirne de Brasil 6-1 y 6-4. Mientras que la neuquina (hoy radicada en Europa), Daiara Valenzuela y la chaqueña María Laura Ferreyra, cerraron el marcador ganando a Barreto-Giusti 6-0 y 6-4.

En semifinales el seleccionado nacional masculino había dejado en el camino a México 3 a 0, Mientras que las chicas derrotaron a Paraguay.

Los planteles de la Selección Argentina de Pádel

Los planteles nacionales se completaron con el aporte de Juan Ignacio Rubini, Franco Dal Bianco, Ignacio Piotto, Fiorella Propato, Francesca Ana Floriani, Sol Capello y Alma Sofía Córdoba. Todos ellos producto del “semillero del mundo” que se ha convertido el pádel argentino.

El staff técnico diseñado por la Asociación de Pádel Argentino (APA), estuvo compuesto además de Reiter por Javier Blanco como preparador físico y Sebastián Propato como asistente de coach.

