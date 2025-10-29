Pádel: la Selección Argentina se consagró campeón panamericano en Chile

Los seleccionados argentinos, femenino y masculino de pádel, se quedaron con la medalla de oro en el marco del Campeonato Panamericano de Chile.

WhatsApp Image 2025-10-29 at 18.17.41 En la final de la rama masculina Argentina repitió lo conseguido en 2023. Superó a la “verde amarilla” con los triunfos del salteño Maxi Arce Simo y el oriundo de Daireaux Maxi Sánchez Blasco sobre Rodriguez y Julianotti 6-3,6-2. Luego el puntano Valentino Libaak ( campeón del mundo en Qatar 2024 con la selección mayor), hizo dueto junto al lomense Ramiro Valenzuela y vencieron a Simonato- Cunha 6-3 y 6-4.

En damas Argentina también superó a Brasil 2 a 0 en la final. La cordobesa Victoria Vilchez junto a Martina Fassio ( española pero con padres argentinos), derrotaron en el primer punto a Schuck-Cirne de Brasil 6-1 y 6-4. Mientras que la neuquina (hoy radicada en Europa), Daiara Valenzuela y la chaqueña María Laura Ferreyra, cerraron el marcador ganando a Barreto-Giusti 6-0 y 6-4.

En semifinales el seleccionado nacional masculino había dejado en el camino a México 3 a 0, Mientras que las chicas derrotaron a Paraguay.

Los planteles de la Selección Argentina de Pádel Los planteles nacionales se completaron con el aporte de Juan Ignacio Rubini, Franco Dal Bianco, Ignacio Piotto, Fiorella Propato, Francesca Ana Floriani, Sol Capello y Alma Sofía Córdoba. Todos ellos producto del “semillero del mundo” que se ha convertido el pádel argentino.