No es solo celeste y blanca: así es la inédita camiseta de la Selección Argentina para el Mundial 2026

La nueva camiseta de Argentina para el Mundial 2026 mantiene las rayas clásicas, pero incorpora un degradé celeste y tres estrellas que generan polémica.

La Selección Argentina, actual campeona del mundo, ya tiene su nueva e inédita camiseta para el Mundial 2026. El modelo, diseñado por Adidas, combina los rasgos tradicionales de la Albiceleste con detalles modernos que marcan una nueva etapa para el equipo nacional.

El diseño mantiene las rayas blancas y celestes, aunque esta vez las bandas azules presentan un efecto degradé que va del tono más claro al más oscuro. Este recurso visual, nunca antes utilizado en una camiseta mundialista argentina, busca simbolizar la unión entre pasado y presente, con guiños a los títulos conseguidos en 1978, 1986 y 2022.

image El símbolo de las tres estrellas que genera polémica Sobre el escudo de la AFA luce destacada la tercera estrella dorada, que representa el campeonato conquistado en Qatar 2022. Este detalle se convirtió en el punto central de la nueva camiseta, acompañado por una franja sutil en el cuello y los puños.

La filtración del diseño provocó una fuerte repercusión en redes sociales. La mayoría de los hinchas destacó el equilibrio entre tradición y modernidad, aunque algunos se mostraron sorprendidos por el cambio en las tonalidades del celeste. El punto más criticado es el del tamaño de la estrella obtenida en Qatar, que sobresale de las gestas del 78 y del 86. Si bien los responsables del diseño no explicaron el motivo, algunos usuarios de redes sociales lo defienden, argumentando que el tamaño se debe a una cuestión estética: “con tres estrellas el diseño queda más armónico si la del medio es un poco más grande, es solo balance visual, no un tema de ‘cuál es más importante’".

image La inédita camiseta de la Selección Argentina. Foto: Gentileza Footy Headlines La inédita camiseta de Argentina El logo de la marca alemana aparece en dorado, mientras que las clásicas tres tiras del fabricante se tiñen de un azul marino profundo, generando un contraste elegante y moderno.