No es solo celeste y blanca: así es la inédita camiseta de la Selección Argentina para el Mundial 2026

La Selección Argentina, actual campeona del mundo, ya tiene su nueva e inédita camiseta para el Mundial 2026. El modelo, diseñado por Adidas, combina los rasgos tradicionales de la Albiceleste con detalles modernos que marcan una nueva etapa para el equipo nacional.
El diseño mantiene las rayas blancas y celestes, aunque esta vez las bandas azules presentan un efecto degradé que va del tono más claro al más oscuro. Este recurso visual, nunca antes utilizado en una camiseta mundialista argentina, busca simbolizar la unión entre pasado y presente, con guiños a los títulos conseguidos en 1978, 1986 y 2022.
El símbolo de las tres estrellas que genera polémica
Sobre el escudo de la AFA luce destacada la tercera estrella dorada, que representa el campeonato conquistado en Qatar 2022. Este detalle se convirtió en el punto central de la nueva camiseta, acompañado por una franja sutil en el cuello y los puños.
La filtración del diseño provocó una fuerte repercusión en redes sociales. La mayoría de los hinchas destacó el equilibrio entre tradición y modernidad, aunque algunos se mostraron sorprendidos por el cambio en las tonalidades del celeste. El punto más criticado es el del tamaño de la estrella obtenida en Qatar, que sobresale de las gestas del 78 y del 86. Si bien los responsables del diseño no explicaron el motivo, algunos usuarios de redes sociales lo defienden, argumentando que el tamaño se debe a una cuestión estética: “con tres estrellas el diseño queda más armónico si la del medio es un poco más grande, es solo balance visual, no un tema de ‘cuál es más importante’".
La inédita camiseta de Argentina
El logo de la marca alemana aparece en dorado, mientras que las clásicas tres tiras del fabricante se tiñen de un azul marino profundo, generando un contraste elegante y moderno.
Según el sitio Footy Headliners, el modelo fue confeccionado con materiales de última generación, diseñados para ofrecer mayor ligereza y ventilación. La versión para jugadores cuenta con tejido técnico de alto rendimiento y zonas de respiración estratégicas, lo que mejora la circulación del aire y reduce el peso durante los partidos. Además, en la tipografía se podrá observar nombres y números en azul marino con un borde blanco.
Recordemos que la última vez que la equipación de local de Argentina tuvo rayas con un degradado fue en las copas mundiales de 2014 y 2018. En cuanto al resto de la indumentaria, el kit completo tendrá pantalones cortos y medias azul marino con detalles en celeste y dorado, que completan el look final.
Por último, en su dorsal se observa el número 1893, que es el año de creación de la AFA. Hay que decir que esta equipación estará disponible en las tiendas a partir de noviembre y será la que Argentina utilice desde los amistosos previos al Mundial, en la antesala de su defensa del título en Estados Unidos, Canadá y México 2026.