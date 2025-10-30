30 de octubre de 2025 - 18:36

Mundo Boca: con Belmonte y Zeballos, Claudio Úbeda define el equipo titular visitar a Estudiantes

Claudio Úbeda se decidió por el exLanús como reemplazante de Paredes y colocó como titular al Chango, que venía pidiendo pista. Boca visita a Estudiantes.

Fútbol. Claudio Ubeda ya definió el equipo titular para el próximo domingo, cuando el Xeneize visite a Estudiantes de La Plata. 

Foto:

Gentileza.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Williams Alarcón dejó dudas luego de su floja actuación del lunes y le cedería el lugar a Exequiel Zeballos, de gran ingreso ante Belgrano y Barracas. Con el Chango, el DT volvería a optar por un extremo natural, algo que venía haciendo con Brian Aguirre por el costado derecho y que cambió ante el Guapo.

Por su parte, Juan Barinaga y Miguel Merentiel, los dos averiados que dejó el 3-1 contra el Guapo del lunes, entrenaron sin inconvenientes en el retorno a los entrenamientos y están disponibles. La idea del cuerpo técnico es mantener el esquema, con el doble nueve compartido entre la Bestia y Milton Giménez, que llegan con la pólvora cargada.

Con dos cambios, el equipo titular de Boca que se perfila contra Estudiantes

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Milton Giménez y Miguel Merentiel.

