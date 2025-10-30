Mundo Boca: con Belmonte y Zeballos, Claudio Úbeda define el equipo titular visitar a Estudiantes

Claudio Úbeda se decidió por el exLanús como reemplazante de Paredes y colocó como titular al Chango, que venía pidiendo pista. Boca visita a Estudiantes.

Fútbol. Claudio Ubeda ya definió el equipo titular para el próximo domingo, cuando el Xeneize visite a Estudiantes de La Plata.

image Toto Belmonte, vuelve a la titularidad en Boca. Gentileza. Mundo Boca: quién ingresará por Leandro Paredes Todo indica que será Tomás Belmonte, quien le habría ganado la pulseada a Ander Herrera y volvería a ser titular luego de diez partidos. El ex-Lanús había sufrido un desgarro que lo marginó de cuatro partidos del Torneo Clausura y, cuando regresó, la dupla Paredes-Battaglia se había asentado en el mediocampo.

Williams Alarcón dejó dudas luego de su floja actuación del lunes y le cedería el lugar a Exequiel Zeballos, de gran ingreso ante Belgrano y Barracas. Con el Chango, el DT volvería a optar por un extremo natural, algo que venía haciendo con Brian Aguirre por el costado derecho y que cambió ante el Guapo.

Boca - Auckland City / Exequiel Zeballos Boca - Auckland City EFE / Juan Ignacio Roncoroni La disyuntiva principal con respecto a la formación de Boca, que además de Paredes no contará nuevamente con Rodrigo Battaglia, es decir, la columna vertebral del medio, ya empieza a tener certezas tras el táctico en La Bombonera. Milton Delgado se ganó un lugar y seguirá como titular en lugar del ex Atlético Mineiro.

Por su parte, Juan Barinaga y Miguel Merentiel, los dos averiados que dejó el 3-1 contra el Guapo del lunes, entrenaron sin inconvenientes en el retorno a los entrenamientos y están disponibles. La idea del cuerpo técnico es mantener el esquema, con el doble nueve compartido entre la Bestia y Milton Giménez, que llegan con la pólvora cargada.

Con dos cambios, el equipo titular de Boca que se perfila contra Estudiantes Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Milton Giménez y Miguel Merentiel.