Mundo Boca: con Belmonte y Zeballos, Claudio Úbeda define el equipo titular visitar a Estudiantes

Williams Alarcón dejó dudas luego de su floja actuación del lunes y le cedería el lugar a Exequiel Zeballos, de gran ingreso ante Belgrano y Barracas. Con el Chango, el DT volvería a optar por un extremo natural, algo que venía haciendo con Brian Aguirre por el costado derecho y que cambió ante el Guapo.
Por su parte, Juan Barinaga y Miguel Merentiel, los dos averiados que dejó el 3-1 contra el Guapo del lunes, entrenaron sin inconvenientes en el retorno a los entrenamientos y están disponibles. La idea del cuerpo técnico es mantener el esquema, con el doble nueve compartido entre la Bestia y Milton Giménez, que llegan con la pólvora cargada.
Con dos cambios, el equipo titular de Boca que se perfila contra Estudiantes
Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Milton Giménez y Miguel Merentiel.