29 de octubre de 2025 - 16:33

Escándalo en el fútbol argentino: tras expulsar a Iván Tapia, Federico Beligoy no designó a Nicolás Lamolina

FÚTBOL. Nicolás Lamolina, e árbitro del caliente duelo entre el Guapo y el Xeneize no fue designado para la fecha 14. Insólito.

Después de un Barracas-Boca polémico, Lamolina no dirigirá la próxima fecha del Clausura.

La medida se da en medio de fuertes repercusiones por el desarrollo del partido y algunas decisiones que generaron controversia.

A eso se sumó una acción previa en la que toda la entidad azul y oro reclamó una presunta agresión de Rafael Barrios sobre Miguel Merentiel, que también despertó polémica. Por el manejo del partido y algunas decisiones consideradas erróneas, Lamolina no fue designado para dirigir la fecha 14 del Clausura.

