Escándalo en el fútbol argentino: tras expulsar a Iván Tapia, Federico Beligoy no designó a Nicolás Lamolina

El arbitraje volvió a quedar en el ojo de la tormenta. Después del polémico partido de fútbol, entre Barracas Central-Boca, donde Nicolás Lamolina expulsó a Iván Tapia a los 13 minutos del primer tiempo, el director nacional de Arbitraje, Federico Beligoy, decidió no incluirlo entre las designaciones para la próxima jornada del Torneo Clausura.

La medida se da en medio de fuertes repercusiones por el desarrollo del partido y algunas decisiones que generaron controversia.

Nicolás Lamolina bajo la lupa del arbitraje del fútbol argentino El encuentro, que terminó con triunfo del Xeneize por 2-1, tuvo su primer foco de conflicto a los 6 minutos, cuando Leandro Paredes e Iván Tapia protagonizaron un cruce caliente. Ambos fueron amonestados, aunque el mediocampista del Xeneize logró limpiarse de cara al Superclásico, que se disputará dentro de dos fechas.

image Nicolás Lamolina, e árbitro del caliente duelo entre el Guapo y el Xeneize no fue designado para la fecha 14. Insólito. Gentileza. Poco después, llegó la jugada más discutida de la tarde. Tapia fue al piso y rozó a Paredes en un cruce sin demasiada violencia, pero Lamolina le mostró la segunda amarilla y lo expulsó, dejando a Barracas con diez jugadores. El VAR, a cargo de Silvio Trucco, no intervino porque el protocolo no permite revisar dobles amonestaciones.