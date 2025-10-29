Escándalo en el fútbol argentino: tras expulsar a Iván Tapia, Federico Beligoy no designó a Nicolás Lamolina

FÚTBOL. Nicolás Lamolina, e árbitro del caliente duelo entre el Guapo y el Xeneize no fue designado para la fecha 14. Insólito.
El arbitraje volvió a quedar en el ojo de la tormenta. Después del polémico partido de
fútbol, entre donde Barracas Central-Boca, a los 13 minutos del primer tiempo, el director nacional de Arbitraje, Nicolás Lamolina expulsó a Iván Tapia Federico Beligoy, decidió no incluirlo entre las designaciones para la próxima jornada del Torneo Clausura.
La medida se da en medio de fuertes repercusiones por el desarrollo del partido y algunas decisiones que generaron controversia.
Nicolás Lamolina bajo la lupa del arbitraje del fútbol argentino tuvo su primer foco de conflicto a los 6 minutos, cuando Leandro Paredes e Iván Tapia protagonizaron un cruce caliente. El encuentro, que terminó con triunfo del Xeneize por 2-1, que se disputará dentro de dos fechas. Ambos fueron amonestados, aunque el mediocampista del Xeneize logró limpiarse de cara al Superclásico,
Poco después, llegó la jugada más discutida de la tarde.
pero Lamolina le mostró la segunda amarilla y lo expulsó, dejando a Tapia fue al piso y rozó a Paredes en un cruce sin demasiada violencia, El VAR, a cargo de Silvio Trucco, no intervino porque el protocolo no permite revisar dobles amonestaciones. Barracas con diez jugadores.
A eso se sumó una acción previa en la que toda la entidad azul y oro reclamó una presunta agresión de Rafael Barrios sobre Miguel Merentiel, que también despertó polémica. Por el manejo del partido y algunas decisiones consideradas erróneas,
Lamolina no fue designado para dirigir la fecha 14 del Clausura.