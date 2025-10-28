28 de octubre de 2025 - 19:08

Mauricio Pellegrino, elegido Mejor Director Técnico del mes en el mundo del fútbol

Mauricio Pellegrini revirtió la tensa situación que atravesaba Lanús y obtuvo el cuarto puesto en el Grupo B y llegó a los play offs en el Clausura de Fútbol.

Por Gonzalo Tapia

“Mauricio Pellegrino es el Mejor DT del mes. El Club Lanús consiguió las 3 victorias en octubre y logró la clasificación a la próxima instancia del Torneo Clausura 2025”, manifestó la cuenta oficial de la Liga Profesional de Fútbol en la descripción de su publicación de redes sociales.

Mauricio Pellegrino dejó de ser el técnico del Valencia
Mauricio Pellegrino DTde Lan&uacute;s, elegido como el mejor DT del mes.&nbsp;

Mauricio Pellegrino DTde Lanús, elegido como el mejor DT del mes.

El entrenador del “Granate” logró revertir la tensa situación que atravesaba el club y obtuvo el cuarto puesto en el Grupo B del campeonato y concretó su lugar en los Playoffs. Además, el elenco de Zona Sur deberá disputar el partido de vuelta frente a la U. de Chile por la semifinal de la Copa Sudamericana.

Por otra parte, Pellegrino tendrá un compromiso muy importante, el clásico frente a Banfield por la fecha 14 del Torneo Clausura. En caso de sellar un triunfo en el Florencio Sola, el “Granate” dejará sin Playoffs a su eterno clásico rival en su propia cancha.

Con el objetivo puesto en avanzar a la final de la Copa Sudamericana y sostener el impulso en el torneo local, el técnico busca consolidar un proyecto que, tras un inicio irregular, comienza a mostrar resultados concretos dentro y fuera de la cancha.

