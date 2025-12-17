La inédita visita de Lionel Messi a un refugio de animales en la India: las impactantes fotos

La reciente visita de Lionel Messi a Vantara, un centro de rescate, rehabilitación y conservación de fauna silvestre fundado por Anant Ambani en India, se ha convertido en un suceso emotivo y cargado de simbolismo.
La Pulga, de 38 años, junto a sus compañeros del Inter Miami, Luis Suárez y Rodrigo De Paul, recorrió el centro Vantara en la India.
El astro argentino, acompañado por sus compañeros del Inter Miami, Luis Suárez y Rodrigo De Paul, realizó un tour por las instalaciones y participó en una serie de actividades que se volvieron virales.
La llegada de Messi a Vantara estuvo marcada por una recepción tradicional, que incluyó música folclórica y una lluvia de flores, simbolizando pureza e intención positiva.
Durante el recorrido, el grupo conoció de cerca el ecosistema de conservación de Vantara, que alberga grandes felinos, elefantes, reptiles, herbívoros y animales jóvenes rescatados de diversas partes del mundo. Messi visitó el Big Cat Care Centre e interactuó con leones, leopardos y tigres que viven en entornos naturalizados. La curiosidad de los animales demostró el ambiente de confianza y bienestar del centro.
La visita también incluyó paradas en el centro de cuidado de herbívoros, donde se observó la nutrición personalizada y la atención veterinaria especializada. Messi participó activamente en las rutinas de cuidado diario al alimentar especies como okapis, rinocerontes, jirafas y elefantes. Además, presenció procedimientos clínicos y quirúrgicos en tiempo real en el hospital veterinario.
Uno de los momentos más destacados y simbólicos ocurrió en el centro de cuidado temporal dedicado a animales huérfanos y vulnerables. En un gesto de esperanza y continuidad, Anant Ambani y Radhika Ambani bautizaron a un cachorro de león con el nombre “Lionel” en honor al visitante.
Otro punto cúlmine fue la interacción del futbolista con Maniklal, una cría de elefante rescatada junto a su madre Prathima de trabajos forzados en la industria maderera. En el centro de elefantes, el campeón del mundo compartió un memorable momento al jugar fútbol con Maniklal, generando una escena que será recordada como una de las más significativas de su visita.
Al finalizar la jornada, Messi expresó su admiración por el trabajo de Vantara, calificándolo de “verdaderamente hermoso” e “impresionante” por el cuidado, rescate y protección que ofrecen a los animales.