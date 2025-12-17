La inédita visita de Lionel Messi a un refugio de animales en la India: las impactantes fotos

La Pulga, de 38 años, junto a sus compañeros del Inter Miami, Luis Suárez y Rodrigo De Paul, recorrió el centro Vantara en la India.

Las impactantes fotos de Lionel Messi en un refugio de animales en India

La reciente visita de Lionel Messi a Vantara, un centro de rescate, rehabilitación y conservación de fauna silvestre fundado por Anant Ambani en India, se ha convertido en un suceso emotivo y cargado de simbolismo.

El astro argentino, acompañado por sus compañeros del Inter Miami, Luis Suárez y Rodrigo De Paul, realizó un tour por las instalaciones y participó en una serie de actividades que se volvieron virales.

Messi en un refugio de animales Messi junto a Rodrigo de Paul y Luis Suárez en India La llegada de Messi a Vantara estuvo marcada por una recepción tradicional, que incluyó música folclórica y una lluvia de flores, simbolizando pureza e intención positiva.

Durante el recorrido, el grupo conoció de cerca el ecosistema de conservación de Vantara, que alberga grandes felinos, elefantes, reptiles, herbívoros y animales jóvenes rescatados de diversas partes del mundo. Messi visitó el Big Cat Care Centre e interactuó con leones, leopardos y tigres que viven en entornos naturalizados. La curiosidad de los animales demostró el ambiente de confianza y bienestar del centro.

La visita también incluyó paradas en el centro de cuidado de herbívoros, donde se observó la nutrición personalizada y la atención veterinaria especializada. Messi participó activamente en las rutinas de cuidado diario al alimentar especies como okapis, rinocerontes, jirafas y elefantes. Además, presenció procedimientos clínicos y quirúrgicos en tiempo real en el hospital veterinario.