13 de diciembre de 2025 - 08:48

Locura por Messi en la India: el público destrozó el estadio y se abrió una investigación

El capitán de la Selección argentina llegó acompañado de Rodrigo De Paul y Luis Suárez y fue recibido por una gran cantidad de efectivos de la policía, miembros del ejército y seguridad del país asiático.

Locura por Messi en la India: destrozos y caos

Locura por Messi en la India: destrozos y caos

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El "GOAT Tour" de Lionel Messi por la India se vio empañado por escenas caóticas el sábado después de que los fanáticos arrojaran asientos rotos e invadieran el campo durante la breve aparición de la estrella argentina . La aparición de Messi, que apenas duró 20 minutos, debió ser interrumpida abruptamente tras la invasión del campo.

Leé además

Un fanático de Lionel Messi, observando el estadio que fue vandalizado.

Detuvieron al organizador del evento de Messi en la India: los detalles y el pedido de disculpas

Por Redacción Deportes
Moussa Al-Tamari se mostró emocionado con el sorteo.

Tras el sorteo del Mundial 2026, el "Messi de Jordania" publicó un sentido mensaje

Por Redacción Deportes

El itinerario de la gira, que incluye paradas clave en Hyderabad, Bombay y Nueva Delhi, no pudo haber tenido un inicio más amargo. La seguridad se vio completamente superada, obligando a los organizadores a dar por finalizado el evento en un tiempo récord debido a la escalada de disturbios.

Embed

Paradójicamente, la jornada estaba planeada para la máxima celebración: se esperaba la inauguración de una estatua de Messi de 21 metros, que aspiraba a ser la más grande jamás creada en honor a un futbolista.

Acompañado por sus compañeros Luis Suárez y Rodrigo De Paul, Messi apenas pudo caminar una corta distancia por el campo. Entre fuertes cánticos de "Messi, Messi", el astro saludó a las gradas, pero la frustración creció rápidamente. Los asistentes se percataron de que el futbolista permanecía fuertemente acordonado, apenas visible desde grandes sectores del estadio.

El desenlace fue la violencia. La aparición de Messi concluyó antes de que pudiera completar una vuelta completa al estadio, lo que era un deseo latente de la afición.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La foto anual de los pilotos de Fórmula 1.

Quién es el famoso piloto de Fórmula 1 que visitará Argentina con un motivo inesperado

Por Redacción Deportes
Independiente espera una ayuda de su clásico rival para jugar un torneo más.

Se definen los clasificados a las Copas Internacionales: Independiente espera una mano de Racing Club

Por Redacción Deportes
El mendocino que viene de una inactividad importante afrontará un exigente compromiso frente al venezolano Algerbis González, en la pelea de fondo de la noche en Junín.

Boxeo: El Profe Segura vuelve en Junín en una noche con triple Corona Sudamericana

Por Sergio Faria
La AFA quedó en la mira de la DGI por un presunto perjuicio fiscal de 7.000 millones de pesos.

Escándalo en AFA: la DGI denunció a la entidad por supuesta apropiación indebida de tributos

Por Redacción Política