Locura por Messi en la India: el público destrozó el estadio y se abrió una investigación

El capitán de la Selección argentina llegó acompañado de Rodrigo De Paul y Luis Suárez y fue recibido por una gran cantidad de efectivos de la policía, miembros del ejército y seguridad del país asiático.

El "GOAT Tour" de Lionel Messi por la India se vio empañado por escenas caóticas el sábado después de que los fanáticos arrojaran asientos rotos e invadieran el campo durante la breve aparición de la estrella argentina . La aparición de Messi, que apenas duró 20 minutos, debió ser interrumpida abruptamente tras la invasión del campo.

El itinerario de la gira, que incluye paradas clave en Hyderabad, Bombay y Nueva Delhi, no pudo haber tenido un inicio más amargo. La seguridad se vio completamente superada, obligando a los organizadores a dar por finalizado el evento en un tiempo récord debido a la escalada de disturbios.

Embed He should be booked for promoting this scam. pic.twitter.com/Yl4vG4w1t9 https://t.co/uFxKm0OfqE — Wokeflix (@wokeflix) December 13, 2025 Paradójicamente, la jornada estaba planeada para la máxima celebración: se esperaba la inauguración de una estatua de Messi de 21 metros, que aspiraba a ser la más grande jamás creada en honor a un futbolista.

Acompañado por sus compañeros Luis Suárez y Rodrigo De Paul, Messi apenas pudo caminar una corta distancia por el campo. Entre fuertes cánticos de "Messi, Messi", el astro saludó a las gradas, pero la frustración creció rápidamente. Los asistentes se percataron de que el futbolista permanecía fuertemente acordonado, apenas visible desde grandes sectores del estadio.