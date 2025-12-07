7 de diciembre de 2025 - 13:25

Tras el sorteo del Mundial 2026, el "Messi de Jordania" publicó un sentido mensaje

El grupo de la Selección Argentina fue sorteado y entre los rivales, esta Jordania, que hace su debut en la copa del Mundo.

Moussa Al-Tamari se mostró emocionado con el sorteo.

Mousa Al-Tamari, delantero y una de las figuras de Jordania, reaccionó en las redes sociales tras conocer a sus rivales en la fase de grupos del Mundial 2026. En sus historias compartió una gráfica de la federación jordana con los integrantes del Grupo J, entre ellos Argentina y escribió: “¡Mucho ánimo, si Dios quiere! Tenemos que trabajar duro”.

La Selección argentina ya sabe contra quiénes jugará en la primera fase, compartiendo grupo con Austria y Argelia, pero una de las grandes sorpresas del sorteo fue Jordania, que clasificó por primera vez a la Copa del Mundo e integrará justamente el grupo con la última campeona del mundo.

image
Moussa Al-Tamari, el "Messi" de Jordania.

Quién es Al-Tamari, el "Messi" de Jordania

Mousa Al-Tamari, delantero de 28 años del Rennes y líder de la selección de Jordania empezó su carrera en Apoel de Chipre y es una de las grandes figuras del fútbol de su país, siendo el primer delantero jordano en marcar en la Ligue 1. Aunque no le agrada el apodo de “Messi jordano”, que le han puesto los medios y los aficionados, su talento y su papel clave en la histórica clasificación de su país al Mundial 2026 lo han convertido en un verdadero referente nacional.

En la actual temporada 2025/26 con Stade Rennais FC lleva convertido 1 gol y 2 asistencias en tan solo 15 encuentros disputados. Con la selección de Jordania, en tanto, acumula cerca de 70 convocatorias y 21 goles desde su debut, consolidándose como uno de los principales referentes ofensivos del país asiático.

image
El delantero y referente de la selección de Jordania se medirá frente a la Argentina

¿Cuándo la Selección Argentina enfrentará a Jordania?

Argentina se enfrentará a Jordania el sábado 27 de junio de 2026, para cerrar la fase de grupos del Mundial, en el estadio AT&T Stadium de Dallas. Será el primer encuentro entre ambos equipos en la historia de los mundiales, en un duelo que promete llamar la atención por la participación histórica de Jordania en la máxima cita del fútbol.

Sobre el partido, Lionel Scaloni destacó la importancia de no subestimar a ningún rival:No hay rival fácil, hay que jugar los partidos”, aseguró, dejando en claro que Argentina saldrá “con todo” desde el primer minuto para encarar este desafío, pese a que el rival es "el más desconocido de todos".

image
AT&T Stadium, donde ambas selecciones se verán las caras.

