7 de diciembre de 2025 - 11:35

Lando Norris terminó tercero el GP de Abu Dhabi y se coronó campeón del mundo

El piloto de McLaren se hizo fuerte y, con solidez, se lleva el título de la Fórmula 1 por primera vez.

Fórmula 1. Lando Norris, piloto de McLaren

Por Nicolás Salas

Así fue la carrera que coronó a Lando Norris como campeón de la F1

Apenas se apagó el semáforo, Verstappen defendió con firmeza la posición de privilegio. En las primeras curvas, mantuvo el liderato mientras Norris logró mantenerse cerca y Piastri atacó con todo lo que tenía. Inmediatamente, el australiano sobrepasó a su compañero de equipo, mientras Norris se reubicaba justo detrás. Esa fue la primera señal clara: los tres contendientes al título estaban ya en las posiciones clave.

Verstappen controló el inicio de la carrera al frente con comodidad, imponiendo su ritmo; Piastri sostuvo la segunda posición, intentando maximizar sus duros y gestionando; Norris, tercero, iba midiendo fuerzas, consciente de que su podio valía el campeonato.

Mientras tanto, entre los del fondo y el medio del pelotón ya se observaban las primeras paradas estratégicas, ya que algunos coches no involucrados en la pelea por el título cambiaron gomas pronto, lo que empezaría a reordenar posiciones más atrás.

En ese tramo, la velocidad punta volvió a mostrar sus diferencias: los análisis de tanda larga indicaron que en la recta más larga del circuito, los monoplazas de Red Bull sacaban unos pocos km/h de ventaja sobre los McLaren, que podía traducirse en décimas decisivas al pasar de los giros. Para Piastri, la apuesta de neumático duro parecía tener sentido, pero en Yas Marina implicaba aceptar una desventaja de velocidad en los sectores de máxima velocidad. Así, mientras el australiano resistía, Verstappen comenzaba a construir algo parecido a un colchón de segundos de ventaja.

Por su parte, Norris era constantemente arremetido por la Ferrari de Charles Leclerc, en uno de los momentos más atrapantes del comienzo de la carrera. Alrededor de la vuelta 20, Norris ingresó a los pits para cambiar sus neumáticos y salió en tráfico, por lo que tuvo que iniciar una remontada de campeón del mundo. En un principio inició una gran maniobra de Norris que superó al mismo tiempo a Stroll y Lawson, para luego pelear por el podio contra el Red Bull de Tsunoda.

El japonés de Red Bull tenía la misión de resistir al McLaren en beneficio de su compañero y en la vuelta 23, el británico se arriesgó por fuera y superó al nipón, que empujó a su contrincante al césped. Por esta maniobra, Yuki fue sancionado con 5 segundos.

A partir de este suceso comenzó otra carrera, mucho más cómoda que la del principio para los McLaren, con un Verstappen como claro dominador, un Piastri que le recortaba casi un segundo por vuelta y un tercer puesto de Norris, que afrontó con solidez y completó su misión, pese a las dudas que surgieron sobre la fragilidad mental demostrada en la temporada anterior, sobreponiéndose con talento ante las adversidades y transformándose en el 11° británico en coronarse campeón del mundo.

Las posiciones finales de la temporada 2025 de la F1

POSICIONES PILOTOS ESCUDERIAS PUNTOS
1 Lando Norris McLaren 423 PUNTOS
2 Max Verstappen Red Bull 421 PUNTOS
3 Oscar Piastri McLaren 410 PUNTOS
4 George Russell Mercedes 319 PUNTOS
5 Charles Leclerc Ferrari 242 PUNTOS
6 Lewis Hamilton Ferrari 156 PUNTOS
7 Kimi Antonelli Mercedes 150 PUNTOS
8 Alex Albon Williams 73 PUNTOS
9 Carlos Sainz Williams 64 PUNTOS
10 Fernando Alonso Aston Martin 54 PUNTOS
11 Isack Hadjar Racing Bulls 49 PUNTOS
12 Nico Hulkenberg Sauber 48 PUNTOS
13 Oliver Bearman Haas 43 PUNTOS
14 Liam Lawson Racing Bulls 38 PUNTOS
15 Esteban Ocon Haas 33 PUNTOS
16 Lance Stroll Aston Martin 33 PUNTOS
17 Yuki Tsunoda Red Bull 32 PUNTOS
18 Pierre Gasly Alpine 22 PUNTOS
19 Gabriel Bortoleto Sauber 20 PUNTOS
20 Franco Colapinto Alpine 0 PUNTOS
21 Jack Doohan Alpine 0 PUNTOS
