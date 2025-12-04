Abu Dhabi 2025: tres candidatos, un solo trono y un silencio que inquieta en McLaren

La Fórmula 1 llega a su capítulo final con un escenario pocas veces visto, en el que tres pilotos Lando Norris , Max Verstappen y Oscar Piastri , conservan chances reales de cerrar el año como campeones del mundo. El Gran Premio de Abu Dhabi , que se disputará el domingo en el circuito de Yas Marina, pondrá punto final a una campaña tensa, cambiante y repleta de giros inesperados.

El elogio de Messi que ilusiona a Boca: "Paredes cambió la energía del equipo"

Golf Club Andino: triunfos de Murad y Agüero en el Torneo Social que se disputó en el parque

El tradicional Media Day previo a la acción dejó una postal peculiar , en la que, los tres aspirantes sentados frente a una sala colmada, respondiendo preguntas sobre una definición que se vive con clima de final anticipada. Los focos apuntaron especialmente a la dupla de McLaren , que llega con un delicado equilibrio interno en un cierre donde cada punto puede redefinir la historia.

Norris afrontará el último capítulo del año con ventaja, suma 408 puntos y llega como líder. Verstappen, con 396 , es su principal perseguidor, mientras que Piastri aparece un poco más atrás con 392 . Sin embargo, la consulta que generó revuelo fue otra: ¿habrá juego de equipo entre los dos autos naranja? . Es decir que un piloto ayude al otro para que la escudería se quede con la corona.

Norris aseguró que " no existe ninguna orden interna prevista, aunque dejó entrever que estaría dispuesto a colaborar si la estrategia lo requiriera" . El británico evitó dramatizar y sostuvo que la definición debe darse “en pista y con justicia”. Piastri, por su parte, se mostró más cauto y prefirió no comprometerse hasta que" la escudería le comunique el plan oficial". La tensión quedó flotando en el aire, incluso cuando las cámaras captaron la expresión entre nerviosa y divertida del australiano.

Más allá de las especulaciones, fue Verstappen quien pareció llegar más liviano a la conferencia. Contó que aprovechó el intervalo entre Qatar y Abu Dhab i para pasar tiempo en familia y avanzar en proyectos personales ligados al automovilismo GT3 y al simulador. Aseguró que encara la última fecha “sin presión” y disfrutando el sprint final de una temporada que, según él, se transformó radicalmente en la segunda mitad.

Los tres candidatos al título durante la última conferencia de la temporada y de cara a la definición del campeonato.

Con su habitual franqueza, el neerlandés dejó claro que "intentará ganar, pero que el destino del título no está completamente en sus ". Esa soltura, lejos de restarle ambición, parece reforzar su postura: correr sin cargas y apostar a que la matemática lo favorezca.

Norris y Piastri, entre la autocrítica y la concentración

Los pilotos de McLaren también contaron cómo transitaron los días previos. Norris repasó junto al equipo "los errores cometidos en la fecha anterior ,una actuación por debajo de lo habitual, con el objetivo de corregir detalles en las últimas 58 vueltas del año". Piastri, más reservado, dijo que "prefirió despejarse con un poco de pádel y afrontar la previa sin modificaciones drásticas en su rutina".

Ambos coinciden en algo que: "la definición dependerá tanto de la velocidad como de la calma", un factor clave en un circuito donde los pequeños deslices suelen costar caro.

image Una definición muy ajustada tendrá la F1 2025. @F1

Cómo se define el título

Las cuentas para coronar al campeón ya están trazadas; Verstappen necesita ganar y que Norris termine cuarto o más atrás. También será campeón si logra sumar 13 puntos más que Lando en cualquier combinación.

Piastri debe imponerse en la carrera y esperar que su compañero llegue sexto o peor.

En caso de que Verstappen logre el triunfo y Norris finalice cuarto, ambos quedarían igualados en puntos. El desempate lo favorece al neerlandés por cantidad de victorias, ya que podría llegar a su octava celebración del año.

Un cierre clásico para una temporada impredecible

Desde este viernes, los protagonistas saldrán a pista en un fin de semana con formato tradicional: tres entrenamientos, clasificación y la carrera del domingo. Yas Marina será el escenario que ponga fin a una de las peleas más abiertas de los últimos años, con tres pilotos que llegan con argumentos, confianza y presión a partes iguales.

El domingo, la F1 sumará un nuevo nombre a su listado de campeones… o ratificará la supremacía de quien ya lo fue cuatro veces.