En Handball, La Garra perdió ante Polonia

En el marco de los Mains Rounds, el seleccionado argentino de balonmano, no pudo encontrar la vuelta a un partido que no fue complicado

Handball. Elke Karsten, la artillera del seleccionado de damas y del partido frente a Polonia.

Handball. Elke Karsten, la artillera del seleccionado de damas y del partido frente a Polonia.

La selección argentina de handball , denominado La Garra, cayó por 28 a 25 ante Polonia en el inicio del Main Round del Mundial Femenino de Países Bajos-Alemania 2025 en un partido parejo que se definió en los últimos minutos.

El equipo dirigido por Mariano Muñoz volvió a mostrar competitividad frente a un europeo, pero no logró sostener su nivel en el cierre y quedó sin sumar en su debut en la segunda fase.

Elke Karsten fue la figura del encuentro con 9 goles y se quedó con el premio a la MVP. Tras la derrota, expresó su frustración: “Jugamos un muy buen partido, tengo bronca porque sé que lo tendríamos que haber ganado. Podíamos ganarlo”. También destacó la actitud del equipo: “No bajamos los brazos en ningún momento y eso es lo importante”.

La Garra llegó a esta instancia tras superar a Egipto y competir de igual a igual ante Países Bajos y Austria en la fase de grupos. La falta de experiencia en los cierres volvió a pesar, algo que la propia Karsten reconoció: “Nos faltó saber manejar los minutos finales, eso se gana con más partidos de este nivel”.

El próximo desafío será el sábado, desde las 14 hora, ante Francia, uno de los grandes candidatos al título. Pese al golpe, la Selección mantiene la confianza: “Vamos a dar batalla. Queremos llevarnos los dos puntos y terminar el Main Round con un triunfo”, remarcó Karsten.

