En Handball, La Garra perdió ante Polonia

Handball: este viernes es el debut de Macarena Sans y Ayelén García en el Mundial

La selección argentina de handball , denominado La Garra, cayó por 28 a 25 ante Polonia en el inicio del Main Round del Mundial Femenino de Países Bajos-Alemania 2025 en un partido parejo que se definió en los últimos minutos.

El equipo dirigido por Mariano Muñoz volvió a mostrar competitividad frente a un europeo, pero no logró sostener su nivel en el cierre y quedó sin sumar en su debut en la segunda fase.

La Selección arrancó firme, firmó veinte minutos iniciales de alta calidad y se fue al descanso 15-14 arriba. En el complemento resistió un pasaje adverso, recuperó terreno y llegó a igualar 23-23 a siete del final. Sin embargo, la eficacia polaca en los metros finales y la actuación de su arquera marcaron la diferencia.

Elke Karsten fue la figura del encuentro con 9 goles y se quedó con el premio a la MVP. Tras la derrota, expresó su frustración: “Jugamos un muy buen partido, tengo bronca porque sé que lo tendríamos que haber ganado. Podíamos ganarlo”. También destacó la actitud del equipo: “No bajamos los brazos en ningún momento y eso es lo importante”.

La Garra llegó a esta instancia tras superar a Egipto y competir de igual a igual ante Países Bajos y Austria en la fase de grupos. La falta de experiencia en los cierres volvió a pesar, algo que la propia Karsten reconoció: “Nos faltó saber manejar los minutos finales, eso se gana con más partidos de este nivel”.

El próximo desafío será el sábado, desde las 14 hora, ante Francia, uno de los grandes candidatos al título. Pese al golpe, la Selección mantiene la confianza: “Vamos a dar batalla. Queremos llevarnos los dos puntos y terminar el Main Round con un triunfo”, remarcó Karsten.

Elke Karsten, con 9 tantos, fue la goleadora albiceleste y del partido, además de ser elegida la MVP del mismo. Todos los partidos de La Garra en el Mundial se transmiten en vivo por TyC Sports, TyC Sports Play y Dsports.