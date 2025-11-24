24 de noviembre de 2025 - 17:51

Handball: Josefina Carrizo fue genia y figura en la final ante Brasil

La jugadora de Handball maipucina, fue parte del plantel campeón, que venció al eterno rival: Brasil. Anotó cuatro goles en el partido, por el oro.

Handball. La jugadora de Municipalidad de Maipú,&nbsp; Josefina Carrizo

Foto:

Amebal
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

En una histórica final, la selección Argentina juvenil femenina de Handball derrotó a Brasil 23 a 22 y se consagró campeón por primera vez en la historia del torneo Sur-Centro Juvenil disputado en Asunción, Paraguay.

Argentina con la presencia de la mendocina Josefina Carrizo, cortó una racha de 14 títulos consecutivos para las juveniles brasileñas, y además tendrá un lugar en el Mundial 2026.

En el tercer lugar quedó Uruguay que completó el podio tras superar a Paraguay 26 a 23.

Antonella Quiroz, con 7 tantos, fue nuevamente la goleadora nacional y de un partido que tuvo a Brasil como dominador hasta los minutos finales. La Selección, que llegó a estar cuatro goles abajo durante el primer tiempo -9:12 al descanso-, fue de menor a mayor para sacar su mejor versión en el cierre y sellar un título histórico. La arquera Maia Pecnick fue elegida la Mejor Jugadora del partido.

En el segundo tiempo el salto a la cancha de Josefina Carrizo y Coral Vivacqua revitalizó al ataque y a un equipo que poco a poco comenzó a encontrarle la vuelta a la defensa brasilera.

Los 23 goles de la blanquiceleste fueron repartidos así: Antonella Quiroz (7), Lou Genoud (6), Josefina Carrizo (4), Coral Vivacqua (2), Catalina Podestá (1), Emma Bernasconi (1), Guadalupe Camacho (1), Lucía Gimenez Bravo (1), y no convirtieron: Casandra Perez, Morena Tallarico, Alma Gomez Amigo, Alma Tojo, Melina Cabrera, Renata Pangaro, Victoria Trebini y Maia Pecnik.

Argentina cerró el torneo con un saldo de cuatro victorias en igual cantidad de presentaciones: superó a Venezuela 37-18 y a Guatemala 47-16 para avanzar a semifinales como líder del Grupo B, en esa instancia venció a Uruguay 32-25 y luego se impuso ante Brasil en la final 23-22.

El histórico título cortó una racha de 14 medallas doradas para Brasil desde el 1° Panamericano disputado en São Bernardo do Campo 2001, la Selección cumplió uno de sus objetivos que siempre tiene en este tipo de torneos que es clasificar al Mundial, cita ecuménica que participará por 9° edición en la historia.

