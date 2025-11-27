Handball: Este viernes es el debut de Macarena Sans y Ayelén García en el Mundial

La Selección Adulta Femenina de Handball se instaló en Rotterdam tras cinco días de preparación en tierras neerlandesas que incluyó un amistoso ante el club Quintus. Este viernes desde las 16:30, debutará ante Países Bajos por la primera fecha del Grupo E.

Se acabó la espera para el debut de La Garra en la XXVII edición del Mundial adulto femenino, será la 13º participación -duodécima consecutiva- para nuestro país en una cita ecuménica desde la primera aparición en Noruega-Dinamarca 1999.

Argentina integra el Grupo E con el local Países Bajos, Austria y Egipto.

Uno de los países coanfitriones del evento, Países Bajos -ganador del título en el 2019- será el rival de las conducidas por Mariano Muñoz en el arranque del Grupo E que también tiene como protagonistas a Austria y Egipto.

La Selección austríaca será el segundo rival de Argentina, el próximo domingo 30 de noviembre a las 14hs, y cerrará la primera fase ante Egipto el martes 2 de diciembre, también a las 14hs.

Los tres primeros del grupo avanzarán a la Main Round, en donde se cruzarán con los tres primeros del Grupo F integrado por Francia, Polonia, Túnez y China.

Todos los partidos de La Garra en el Mundial se podrán ver en vivo por TyC Sports, TyC Sports Play y Dsports.

De cara al debut, la Selección cerró una concentración de cinco días en Leidschendam, ciudad en las afueras de La Haya. Además de los distintos trabajos técnicas y tácticos en cancha y el análisis de video, La Garra disputó un amistoso ante el Quintus, equipo que milita en la primera división neerlandesa y que habitualmente participa de competencias europeas.

Con el objetivo fundamental de darle rotación a las 16 jugadoras de cara al debut, Argentina se impuso 30 a 28 en un encuentro que controló -17:14 al descanso- durante los sesenta minutos.

Más adelante ¿qué viene?

El domingo 30 a las 14, las chicas argentinas se medirán con Austria y el martes 2 de diciembre, también a las 14, cerrará la fase de grupos enfrentando a Egipto.

Los tres primeros de cada zona avanzarán a la Main Round con arrastre de puntos y se medirán contra los tres mejores del Grupo F que tiene como protagonistas a Francia, Polonia, Túnez y China.