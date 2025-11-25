Handball: Arranca el mundial con las mendocinas Sans y García

Este miércoles iniciará el Campeonato Mundial de Handballl femenino de selecciones adultas en Países Bajos y Alemania con la participación de 32 países. Esta será la edición XXVII de la competencia ecuménica y donde habrá dos mendocinas que integran el equipo nacional: Macarena Sans y Ayelén García.

La Selección Argentina integra el Grupo E con el local Países Bajos, Austria y Egipto.

El equipo albiceleste tiene a las mendocinas Macarena Sans y Ayelén García, en el plantel de 16 jugadoras, ambas juegan en el equipo español de Beti-Onak.

Macarena Sans (29 años) se inició en el Club Mendoza de Regatas jugando los torneos de Amebal hasta que pasó a Beti-Onak en 2018. Con la selección mayor argentina disputó los Juegos Olimpicos de Río 2016 y los Mundiales de Dinamarca 2015, Alemania 2017, Japón 2019 y España 2021 sumando 109 presencias con la Blanquiceleste de adultos.

Ayelén García (24 años) es una sanrafaelina que comenzó en el Polideportivo Nº 2 de San Rafael, luego convertido en el Club Andes. Después en 2018, pasó a River Plate, hasta que en 2022 se fue a Navarra, España para jugar en el Beti-Oniak. Ayelén suma 62 partidos con la selección mayor y ya estuvo en los Mundiales de Japón 2019 y España 2021.

Argentina debutará el viernes 28 de noviembre a las 16.30 ante Países Bajos, luego el domingo 30 a las 14 se medirá con Austria y el martes 2 de diciembre, también a las 14, cerrará la fase de grupos enfrentando a Egipto.

Los tres primeros de cada zona avanzarán a la Main Round con arrastre de puntos y se medirán contra los tres mejores del Grupo F que tiene como protagonistas a Francia, Polonia, Túnez y China.

Alemania/Países Bajos 2025 representará la 13º participación -duodécima consecutiva- para nuestro país en un Mundial desde la primera aparición en Noruega/Dinamarca 1999.

Debido a que la mayoría de las jugadoras están en equipo de clubes europeos, la preparación bajo la dirección técnica de Mariano Muñoz se hizo en 4 etapas en ciudades de España. Y el plantel definitivo se concentró en Rotterdam, en Países Bajos desde 21 de noviembre.

En el inicio del Mundial jugarán hoy: por el Grupo D en Treveris (Alemania): España-Paraguay y Montenegro-Islas Feroe. Y por la zona C en Stuttgart (Alemania) jugarán las locales frente a Islandia y Serbia-Uruguay.

Las 16 jugadoras argentinas para el Mundial

Arqueras: Marisol Carratú (Valladolid –Esp) y Valentina Menucci (Zonzamas – Esp.)

Centrales: Carolina Bono (Porriño – Esp), Macarena Sans (Beti-Onak – Esp) y Martina Romero (Málaga – Esp)

Extremos: Ayelén García (Beti-Onak – Esp), Berenice Frelier (Iuventa Michalovce – Eslovaquia), Joana Bolling (Mislata – Esp) y Lucía Dalle Crode (Erice – Italia)

Laterales: Elke Karsten (Bera Bera – Esp), Micaela Casasola (Beti-Onak – Esp), Martina Lang (Rocasa – Esp) y Malena Cavo (MKS Lubin – Polonia)

Pivots: Rocío Campigli (Málaga – Esp), Giuliana Gavilán (Bera Bera – Esp) y Sol Azcune (Elda – Esp)