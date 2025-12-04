Este sábado, en Rugby, Los Pumas Siete saltan a la cancha

El seleccionado nacional de Rugby juega este fin de semana en Sudáfrica en la segunda fecha del Circuito Mundial de Seven

Rugby. El capitán argentino: Santiago Mare en la presentación de la segunda fecha que se disputará en Ciudad del Cabo.

Tras el Seven de Dubai, Los Pumas 7’s volverán a ver acción en la segunda etapa del Circuito Mundial de Rugby reducido, que tendrá lugar en Ciudad del Cabo este fin de semana.

La siguiente etapa del renovado SVNS será en tierras sudafricanas, los días 6 y 7 de diciembre en 2025. El equipo de Santiago Gómez Cora compartirá el Grupo B con Australia, Francia y España.

Todos los cotejos se pueden ver en en Disney+ Plan Premium

Jornada sabatina Argentina vs Australia, el sábado 6 de diciembre a las 7.

Argentina vs Francia, el sábado 6 de diciembre a las 9.54 Argentina vs España, el sábado 6 de diciembre a las 13.35