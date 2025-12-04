4 de diciembre de 2025 - 19:35

Este sábado, en Rugby, Los Pumas Siete saltan a la cancha

El seleccionado nacional de Rugby juega este fin de semana en Sudáfrica en la segunda fecha del Circuito Mundial de Seven

Rugby. El capitán argentino: Santiago Mare en la presentación de la segunda fecha que se disputará en Ciudad del Cabo.

Rugby. El capitán argentino: Santiago Mare en la presentación de la segunda fecha que se disputará en Ciudad del Cabo.

Foto:

UAR
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Leé además

Mundial de Rugby 2027: los Pumas conocen a sus rivales

Mundial de Rugby 2027: Los Pumas ya conocen a sus rivales

Por Cristian Reta
En la edición de este año, Peñarol fue el campeón en el torneo Súper Rugby Américas

Fixture confirmado del torneo "Súper Rugby Américas" 2026

Por Gonzalo Tapia

Tras el Seven de Dubai, Los Pumas 7’s volverán a ver acción en la segunda etapa del Circuito Mundial de Rugby reducido, que tendrá lugar en Ciudad del Cabo este fin de semana.

La siguiente etapa del renovado SVNS será en tierras sudafricanas, los días 6 y 7 de diciembre en 2025. El equipo de Santiago Gómez Cora compartirá el Grupo B con Australia, Francia y España.

Todos los cotejos se pueden ver en en Disney+ Plan Premium

Jornada sabatina

Argentina vs Australia, el sábado 6 de diciembre a las 7.

Argentina vs Francia, el sábado 6 de diciembre a las 9.54

Argentina vs España, el sábado 6 de diciembre a las 13.35

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Rugby. Los Pumas Siete terminaron una actuación discreta en Dubai,  y ahora van a Ciudad del cabo, donde esperan mejorar sus performances anteriores

Rugby: Una discreta actuación en Dubai tuvieron Los Pumas siete

Por Gonzalo Tapia
rugby: en el club san jorge estan de fiesta

Rugby: En el club San Jorge están de fiesta

Por Gonzalo Tapia
Rugby. Santiago Mare el capitán del seleccionado mayor de la Argentina de Seven o modalidad reducida

Rugby: Arranca el sueño argentino en Dubai

Por Gonzalo Tapia
Rugby. Argentina iniciará la competencia como local ante Escocia (4/7)

Rugby: La UAR celebró el lanzamiento del Nations Championship

Por Gonzalo Tapia