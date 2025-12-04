Los embajadores del deporte mendocino en las ternas de los Premios Olimpia 2025

Los Premios Olimpia 2025 vuelven a encender la vidriera del deporte nacional y, este año, Mendoza vuelve a tener protagonismo con tres deportistas de la provincia aparecen entre los nominados más destacados. La ceremonia se desarrollará el 22 de diciembre en la Usina del Arte y reunirá a las figuras más influyentes del calendario argentino.
Entre las ternas, las miradas mendocinas recaen en Agustín Loser, Santiago Lorenzo y Juliega Benedetti, representantes de disciplinas muy distintas pero unidos por un año sobresaliente que los posiciona entre los mejores del país.
Las figuras mendocinas que brillan en el Olimpia
El central Agustín Loser, pieza clave de la Selección Argentina masculina de vóley, llega a la gala con un logro que lo posiciona entre los atletas más destacados del 2025: ser campeón de la Champions League europea con el Perugia, un título reservado para muy pocos argentinos en la historia.
Otra de las grandes cartas de la provincia es el sanrafaelino Santiago Lorenzo, quien se consolidó como una de las figuras del tenis de mesa continental. Su año quedó marcado por la medalla de bronce individual en los Juegos Panamericanos y el oro por equipos con la Selección Argentina, una actuación que lo transformó en referencia nacional del deporte.
La tercera presencia mendocina es la ciclista Juliega Benedetti, una de las joyas del semillero provincial. En los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, la deportista se consagró campeona, firmando uno de los resultados más contundentes de su carrera y confirmándose como una apuesta fuerte a futuro.
Una edición con cambios y nuevos premios
Este año, los Olimpia incorporan por primera vez la categoría Esports, reflejo de la expansión de nuevas audiencias y plataformas competitivas. Además, los deportistas que no obtengan el Olimpia de Plata competirán por el Premio Inspiración, una distinción votada por el público que incluye una beca anual para apoyar su desarrollo profesional.
El legado de la edición anterior
La ceremonia de 2024 tuvo un cierre histórico con el Olimpia de Oro compartido entre Franco Colapinto, protagonista de un debut memorable en la Fórmula 1, y Emiliano “Dibu” Martínez, figura del Aston Villa y héroe de la Selección.
A su vez, la organización recordó a deportistas paralímpicos que hicieron historia en París, como Iñaki Basiloff y Brian Impellizzeri, junto a otras figuras destacadas. El homenaje incluyó también a Ángel Di María, celebrando el cierre de su ciclo en la Selección con la conquista de la Copa América.
Mendoza, lista para celebrar
Con tres embajadores en competencia y chances reales de consagración, Mendoza se prepara para vivir una noche especial. Loser, Lorenzo y Benedetti representan distintos rincones y disciplinas de la provincia, pero comparten el mismo sello: el talento mendocino, cada vez más presente en los grandes escenarios del deporte argentino.
Deportistas ternados al Premio Olimpia 2025
Ajedrez: Ernestina Adam, Sandro Mareco y Faustino Oro
Artes Marciales Mixtas: Lucas Ganin, Ailin Pérez, Kevin Vallejos