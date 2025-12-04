Los embajadores del deporte mendocino en las ternas de los Premios Olimpia 2025

Los Premios Olimpia 2025 vuelven a encender la vidriera del deporte nacional y, este año, Mendoza vuelve a tener protagonismo con tres deportistas de la provincia aparecen entre los nominados más destacados. La ceremonia se desarrollará el 22 de diciembre en la Usina del Arte y reunirá a las figuras más influyentes del calendario argentino.

Entre las ternas, las miradas mendocinas recaen en Agustín Loser , Santiago Lorenzo y Juliega Benedetti, representantes de disciplinas muy distintas pero unidos por un año sobresaliente que los posiciona entre los mejores del país.

El central Agustín Loser, pieza clave de la Selección Argentina masculina de vóley, l lega a la gala con un logro que lo posiciona entre los atletas más destacados del 2025: ser campeón de la Champions League europea con el Perugia, un título reservado para muy pocos argentinos en la historia.

Figura. Julieta Benedetti (izquierda) junto a su compañera de Selección, Delfina Dibella, durante los Juegos Panamericanos Juniors disputados en Paraguay.

Otra de las grandes cartas de la provincia es el sanrafaelino Santiago Lorenzo, quien se consolidó como una de las figuras del tenis de mesa continental . Su año quedó marcado por la medalla de bronce individual en los Juegos Panamericanos y el oro por equipos con la Selección Argentina, una actuación que lo transformó en referencia nacional del deporte.

Agustín Loser ganó la Champions League con el Perugia de Italia y fue el máximo bloqueador de la final.

La tercera presencia mendocina es la ciclista Juliega Benedetti, una de las joyas del semillero provincial . En los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, la deportista se consagró campeona , firmando uno de los resultados más contundentes de su carrera y confirmándose como una apuesta fuerte a futuro.

Una edición con cambios y nuevos premios

Este año, los Olimpia incorporan por primera vez la categoría Esports, reflejo de la expansión de nuevas audiencias y plataformas competitivas. Además, los deportistas que no obtengan el Olimpia de Plata competirán por el Premio Inspiración, una distinción votada por el público que incluye una beca anual para apoyar su desarrollo profesional.

El mendocino Santiago Lorenzo cayó en su debut olímpico El pimponero sanrafaelino volvió a brillar durante 2025, donde conquistó la medalla de bronce en el Panamericano en Estados Unidos. Gentileza.

El legado de la edición anterior

La ceremonia de 2024 tuvo un cierre histórico con el Olimpia de Oro compartido entre Franco Colapinto, protagonista de un debut memorable en la Fórmula 1, y Emiliano “Dibu” Martínez, figura del Aston Villa y héroe de la Selección.

A su vez, la organización recordó a deportistas paralímpicos que hicieron historia en París, como Iñaki Basiloff y Brian Impellizzeri, junto a otras figuras destacadas. El homenaje incluyó también a Ángel Di María, celebrando el cierre de su ciclo en la Selección con la conquista de la Copa América.

Mendoza, lista para celebrar

Con tres embajadores en competencia y chances reales de consagración, Mendoza se prepara para vivir una noche especial. Loser, Lorenzo y Benedetti representan distintos rincones y disciplinas de la provincia, pero comparten el mismo sello: el talento mendocino, cada vez más presente en los grandes escenarios del deporte argentino.

Turismo Carretera 2000 Automovilismo. El piloto de Arrecife, Agustín Canapino se consagró campeón en Turismo Carretera 2000, en nuestra provincia. Ramiro Gómez.

Deportistas ternados al Premio Olimpia 2025

Ajedrez: Ernestina Adam, Sandro Mareco y Faustino Oro

Artes Marciales Mixtas: Lucas Ganin, Ailin Pérez, Kevin Vallejos

Atletismo: Florencia Borelli, Joaquín Gómez, Elián Larregina

Automovilismo: Agustín Canapino, Nicolás Cavigliasso, Franco Colapinto

Basquetbol: Facundo Campazzo, Luciana Delabarba, José Vildoza

Billar: José Oliva, Valentino Oliveto, Luisina Ponzio

Bochas: Lucas Hecker, Candela Molina, Carmelo Retamar

Boxeo: Evelin Bermúdez, Fernando Martínez, Kevin Ramírez

Canotaje: Aramis Sánchez Ayala, Manuel Tripano, Agustín Vernice

Cestoball: Selene Casemayor, Santiago Díaz y Micaela Guimarey

Ciclismo: Julieta Benedetti, Eduardo Sepúlveda, Lucas Vilar

Deportes de Invierno: Alma Ameigeiras, Francesca Baruzzi, Franco Dal Farra

Equitación: Manuel Chechic, Matías Larocca, Hernán Mones Ruiz

Esquí Náutico: Eugenia De Armas, Francisco Giorgis, Tobías Giorgis

Esgrima: Catalina Sol Borrelli, Isabel Di Tella, Augusto Servello

Fútbol: Ángel Di María, Lautaro Martínez, Leandro Paredes

Futsal: Nelson Barrientos, Juan Cruz Freijo, Lucas Granda

Gimnasia: Lucía González, Julieta Lucas, Daniel Villafañe

Golf: Ángel Cabrera, Ricardo González, Emiliano Grillo

Handball: Pedro Martínez, Diego Simonet, Rosario Urban

Hockey sobre Césped: Juana Castellaro Morello, Nicolás Della Torre, Tomás Santiago

Hockey sobre Patines: Constantino Acevedo, Luciana Agudo, Gonzalo Romero

Judo: Mariano Coto, Tomás Quinteros, Galo Villavicencio

Karate: Juan Ignacio Gallardo, Kevin Joaquín Molina, Micaela Pacheco

Lucha: Camila Amarilla, Agustín Destribats, Iván Llano

Motociclismo: Luciano Benavides, Marco Morelli, Valentín Perrone

Natación: Macarena Ceballos, Agostina Hein, Ulises Saravia

Padel: Delfina Brea, Federico Chingotto, Agustín Tapia

Paralímpicos: Iñaki Basiloff, Mariela Delgado, Brian Impellizeri

Patín: Facundo Nieva Biza, Abril Ortega, Juan Segundo Rodríguez

Pato: Justo Bermudez, Martín Lemme, Facundo Taberna

Pelota: Facundo Andreasen, Santiago Andreasen, Lis García Calderón

Remo: Santino Menín, Luna Mongelot, Fernando Álvarez/Agustín Anesse/Martín Mansilla/Marcos Rojas

Rugby: Santiago Carreras, Juan Cruz Mallía, Julián Montoya

Softbol: Luciano Biondi, Violeta Figueroa, Nahuel Sáenz

Taekwondo: Ignacio Espíndola, Mateo Di Leo, Brenda Ruiz Díaz

Tenis: Francisco Cerúndolo, Solana Sierra, Horacio Zeballos

Tenis de Mesa: Horacio Cifuentes, Ana Codina, Santiago Lorenzo

Tiro: Joaquín Cisneros, Julián Gutiérrez, Fernanda Russo

Turf: Kevin Banegas, Francisco Goncalves, Martín Valle

Voleibol: Bianca Cugno, Luciano De Cecco, Agustín Loser

Yachting: Chiara Ferretti, Francisco Guaragna, Catalina Turienz o