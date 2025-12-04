Mundial 2026: cuál es el grupo más accesible y el más complicado que le puede tocar a la Argentina

La expectativa crece en torno al sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 , que marcará un hito al reunir a 48 selecciones en una edición sin precedentes. El evento, que se celebrará el viernes 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington DC , a las 14 (hora de Argentina ), definirá el destino de los equipos que competirán en la Copa del Mundo organizada conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá.

En ese contexto, la selección argentina estará pendiente de los posibles rivales que podrían tocarle en el sorteo de los grupos. A la espera de los nombres de los países que saldrán de las bolillas en cada uno de los bombos, ya hay un panorama de qué equipos tendría la chance de enfrentar la Scaloneta.

En primer lugar, cabe destacar que por sistema de Ranking FIFA , Argentina (2°) será cabeza de serie (Bombo 1) junto con España (1°), Francia (3°), Inglaterra (4°), Brasil (5°), Portugal (6°), Países Bajos (7°), Bélgica (8°) y Alemania (9°). Es decir que ninguna de estas selecciones será rival del campeón del mundo vigente en fase de grupos. Además, tampoco se medirá ante el combinado español salvo en una hipotética final .

El Bombo 2 estará integrado por selecciones de buen nivel, entre ellas Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia . El Bombo 3 incluirá a Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica . Cabe aclarar que según el reglamento, Argentina no podrá enfrentarse a ninguna selección de la Conmebol en primera fase.

La selección que orienta Lionel Scaloni defenderá el título en la Copa del Mundo que se celebrará el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá.

En tanto que el Bombo 4 , aún incompleto, tiene confirmados a Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití y Nueva Zelanda , mientras que los restantes lugares se definirán en los repechajes. Los equipos que aún buscan su clasificación son: Bolivia (Conmebol), Nueva Caledonia (Oceanía), República Democrática del Congo (África), Irak (Asia), Jamaica y Surinam (Concacaf). De estos seis, solo dos obtendrán un lugar en el Mundial.

En el caso de la UEFA, 16 selecciones competirán por los últimos cuatro boletos: Irlanda, Eslovaquia, Ucrania, Polonia, Italia, Albania, República Checa, Bosnia y Herzegovina, Gales, Dinamarca, Kosovo, Turquía, Rumania, Suecia, Irlanda del Norte y Macedonia del Norte.

Simulando un posible “grupo accesible” (si tomamos en cuenta el Ranking FIFA) para la Argentina en la primera fase, sería con: Australia (26°) o Austria (24°), Sudáfrica (61°) o Uzbekistán (50°) y Nueva Caledonia (149°) o Curazao (82°). En cambio, uno más complejo podría tener a: Marruecos (11°) o Croacia (10°), Noruega (29°) o Egipto (34°) e Italia (12°) o Dinamarca (21°).

Lionel Scaloni y Lionel Messi, tras la obtención de la Copa del Mundo en Qatar 2022.

El formato renovado de la Copa del Mundo 2026

El formato renovado de la Copa del Mundo 2026 introduce una estructura inédita: los equipos se distribuirán en 12 grupos de 4 equipos, lo que implica un total de 104 partidos, la cifra más alta en la historia del torneo. Los dos primeros de cada grupo, junto a los ocho mejores terceros, avanzarán a los dieciseisavos de final, ampliando las oportunidades de clasificación y elevando la competitividad. La final está programada para el domingo 29 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York.

El sorteo se organizará en cuatro bombos, cada uno con doce bolas que representan a los países clasificados. El Bombo 1 estará compuesto por los cabezas de serie, determinados según la Clasificación Mundial Masculina de la FIFA, junto a los tres anfitriones: México, Canadá y Estados Unidos. Estos últimos ya tienen asignados sus grupos: México encabezará el Grupo A, Canadá el Grupo B y Estados Unidos el Grupo D. Tras la extracción de los anfitriones, se sortearán las restantes nueve bolas del Bombo 1 para completar los cabezas de serie. El mismo procedimiento se aplicará a los Bombos 2, 3 y 4, vaciando cada bolillero antes de pasar al siguiente.

La selección Argentina que orienta Lionel Scaloni defenderá el título en la Copa del Mundo que se celebrará el próximo año.

Donde se jugarán los partidos del Mundial 2026

En cuanto a la distribución de los partidos, Estados Unidos albergará encuentros en once de los dieciséis estadios designados: Seattle, San Francisco, Los Ángeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Filadelfia, Miami y Nueva York/Nueva Jersey. México contará con tres sedes (Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara) y Canadá con dos (Vancouver y Toronto), completando así la lista de ciudades anfitrionas.

Los organizadores ya tienen definidos sus calendarios en la fase de grupos. México abrirá el torneo el jueves 11 de junio en el Estadio Azteca, jugará su segundo partido el jueves 18 en el Estadio Akron de Guadalajara y cerrará la fase de grupos el miércoles 24 en el Azteca. Canadá debutará el viernes 12 en el BMO Field de Toronto y disputará sus siguientes encuentros el jueves 18 y el miércoles 24 de junio en el BC Place de Vancouver. Estados Unidos iniciará su participación el viernes 12 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, continuará el viernes 19 en el Lumen Field de Seattle y regresará a Los Ángeles para su último partido de la fase de grupos el jueves 25.

El espectáculo del sorteo será conducido por el ex futbolista Rio Ferdinand y por Samantha Johnson. En tanto, renombrados deportistas sacarán las bolillas. Se trata de Tom Brady, Wayne Gretzky, Aaron Judge y Shaquille O’Neal. El evento contará también con la participación de la modelo Heidi Klum y el actor y comediante Kevin Hart, acompañados por el actor y productor Danny Ramírez. En el apartado musical, participarán Andrea Bocelli, Robbie Williams y Nicole Scherzinger, y el cierre estará a cargo de Village People.

La transmisión estará disponible en Argentina a través de Telefé, DSports, TyC Sports y la plataforma FIFA+, mientras que otros países contarán con sus propias señales oficiales.