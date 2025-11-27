Milei canceló su viaje a EE.UU. para el sorteo del Mundial 2026, en medio del escándalo con la AFA

La cancelación del viaje, comunicada por Manuel Adorni, llega en medio del PDFgate y de la denuncia de la DGI por presunto lavado contra una financiera vinculada al presidente de la AFA.

El presidente Javier Milei decidió cancelar el viaje que tenía previsto a Washington D.C. para presenciar el sorteo del Mundial de fútbol 2026, programado para el próximo 5 de diciembre. La sorpresiva suspensión es una “respuesta silenciosa”, dijeron desde el Gobierno a la Agencia Noticias Argentinas ante los crecientes escándalos que envuelven a la AFA y su presidente, Claudio "Chiqui" Tapia.

La decisión fue comunicada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de un escueto mensaje: “El Presidente de la Nación ha decidido no realizar el viaje previsto para presenciar el sorteo del Mundial de fútbol. Fin”.

El Presidente de la Nación ha decidido no realizar el viaje previsto para presenciar sorteo del mundial de fútbol a realizarse el próximo 5 de diciembre en Washington DC.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) November 28, 2025 La cancelación es significativa, ya que se esperaba que el evento sirviera de escenario para un encuentro de alto impacto con el expresidente estadounidense Donald Trump, además de una potencial foto con Lionel Messi.

La suspensión ocurre en medio de las tensiones generadas por el "PDFgate" (el presunto documento adulterado para sancionar a Estudiantes) y la denuncia de la DGI contra la financiera Sur Finanzas, ligada a Tapia, por una maniobra de lavado de dinero. La decisión presidencial reorienta la agenda de diciembre, priorizando el tratamiento del Presupuesto 2026.