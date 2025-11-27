27 de noviembre de 2025 - 08:08

"Rodepau": la lista de 42 empresas usadas por la financiera ligada a "Chiqui" Tapia

Se estima un presunto lavado de unos $72.000 millones. Continúa la investigación judicial sobre Sur Finanzas, manejada por Ariel Vallejo, el socio del presidente de la AFA.

Rodrigo De Paul junto a Chiqui Tapia

Rodrigo De Paul junto a "Chiqui" Tapia

La investigación judicial sobre Sur Finanzas SA, la firma vinculada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, abrió un capítulo especialmente sensible: la lista de 42 empresas presuntamente apócrifas utilizadas para mover dinero por la billetera virtual de la financiera.

La Dirección General Impositiva (DGI) sostiene que esa estructura simulada permitió lavar $72.342 millones, cerca del 9% de los $818.000 millones que integran el circuito bajo sospecha.

Según la documentación oficial a la que accedió diario Clarín, donde constan los nombres, los CUIT falsos y los montos que cada firma movió dentro del sistema, el cuadro se completa con otro 27% de operaciones atribuidas a 32 monotributistas sin capacidad económica para justificar los fondos, que canalizaron $193.599 millones.

El financista Ariel Vallejo está bajo la lupa por presunto lavado de dinero. En la foto, junto a

El financista Ariel Vallejo está bajo la lupa por presunto lavado de dinero. En la foto, junto a "Chiqui" Tapia.

Además, un 31% del total corresponde a “sujetos no categorizados” que registraron movimientos por $223.441 millones.

La DGI denuncia que Sur Finanzas, administrada formalmente por Maximiliano Ariel Vallejo, evadió más de $3.300 millones del Impuesto al Cheque entre 2022 y 2025. Dentro del universo de empresas ficticias, sobresale Producciones del Este SRL -con un CUIT inexistente, 30-71234944-8- que movió $ 24.968 millones en dos años. El segundo caso más voluminoso es Rodepau Group SRL, que circuló $6.966 millones.

El listado continúa con firmas que, según los investigadores, no existen o presentan inconsistencias estructurales evidentes: Parasole Construcciones y Servicios SA ($6.526 millones), Betech Group ($ 5.911 millones), Flux Green SA ($ 5.459 millones) y una larga cadena de razones sociales programadas para ejecutar movimientos millonarios sin respaldo económico ni actividad conocida.

Las 42 empresas "truchas" de Sur Finanzas

En total, son 42 firmas que actuaron como engranajes del presunto circuito de lavado a través de Sur Finanzas.

Una por una, según la denuncia oficial:

1- Producciones Del Este SRL

2- Rodepau Group SRL

3- Parasole Construcciones Y Servicios S.A.

4- Beteck Group

5- Flux Green S.A.

6- Carne De Las Pampas S.A.

7- Grupo Rex S.R.L.

8- Excellent Solutions S.R.L.

9- Viveu S.A.

10- Benedict S.A.

11- Distribuidora Confortieri SRL

12- Blue Angus Wagyu S.R.L.

13- Mayfrio S.R.L.

14- Matafires Unidos S.R.L.

15- Agropecuaria Río Senna S.A.

16- Acoagroarg

17- Logística Integral Rossi S.R.L.

18- Una Actitud S.A.

19- Todo Junto Bazar

20- Fepem SRL

21- Alimentos Bernal S.A.

22- Barraclean S.A.

23- Activos Y Valores S.R.L.

24- Mabrilan

25- Productos Agro

26- Balay S.R.L.

27- Bendarez

28- Liruca SA

29- Hermosilla Héctor Pablo

30- Chacón Villar Luis Antonio

31- Consultora Código Profesional SRL

32- Alumife SRL

33- Grupo Civictech S.A.S.

34- Martínez Eva Liliana

35- Romonez

36- Parra Diego Pablo

37- RF y RB Gestiones Financieras

38- Hasse S.A.

39- Tan Ricardo Martín

40- Mendiola Gerardo

41- Morales Alberto Nicolás

42- Morday Service

