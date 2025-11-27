"Rodepau": la lista de 42 empresas usadas por la financiera ligada a "Chiqui" Tapia

La investigación judicial sobre Sur Finanzas SA, la firma vinculada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, abrió un capítulo especialmente sensible: la lista de 42 empresas presuntamente apócrifas utilizadas para mover dinero por la billetera virtual de la financiera.
La Dirección General Impositiva (DGI) sostiene que esa estructura simulada permitió lavar $72.342 millones, cerca del 9% de los $818.000 millones que integran el circuito bajo sospecha.
Según la documentación oficial a la que accedió diario Clarín, donde constan los nombres, los CUIT falsos y los montos que cada firma movió dentro del sistema, el cuadro se completa con otro 27% de operaciones atribuidas a 32 monotributistas sin capacidad económica para justificar los fondos, que canalizaron $193.599 millones.
Además, un 31% del total corresponde a “sujetos no categorizados” que registraron movimientos por $223.441 millones.
La DGI denuncia que Sur Finanzas, administrada formalmente por Maximiliano Ariel Vallejo, evadió más de $3.300 millones del Impuesto al Cheque entre 2022 y 2025. Dentro del universo de empresas ficticias, sobresale Producciones del Este SRL -con un CUIT inexistente, 30-71234944-8- que movió $ 24.968 millones en dos años. El segundo caso más voluminoso es Rodepau Group SRL, que circuló $6.966 millones.
El listado continúa con firmas que, según los investigadores, no existen o presentan inconsistencias estructurales evidentes: Parasole Construcciones y Servicios SA ($6.526 millones), Betech Group ($ 5.911 millones), Flux Green SA ($ 5.459 millones) y una larga cadena de razones sociales programadas para ejecutar movimientos millonarios sin respaldo económico ni actividad conocida.
Las 42 empresas "truchas" de Sur Finanzas
En total, son 42 firmas que actuaron como engranajes del presunto circuito de lavado a través de Sur Finanzas.