Potrerillos: Aysam podrá ocupar terrenos para obras de un Master Plan turístico en el perilago

El Departamento General de Irrigación (DGI) autorizó a Aguas y Saneamiento Mendoza (Aysam) a avanzar con la adquisición y afectación de inmuebles en la zona de Potrerillos , en el marco de un proyecto de infraestructura vinculado al desarrollo turístico en el perilago .

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La medida quedó formalizada a través de la Resolución Nº 267, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, y se enmarca en el expediente iniciado por Aysam para declarar de utilidad pública una serie de terrenos ubicados sobre la Ruta Nacional 7 , a la altura del kilómetro 1091, en el departamento de Luján de Cuyo .

Según consta en la norma, el objetivo es ejecutar obras vinculadas a la instalación de un acueducto de 800 milímetros , contemplado dentro del Master Plan de desarrollo turístico de la zona de Potrerillos . Para ello, se prevé la constitución de servidumbres de tránsito y acueducto, además de la posible donación o expropiación de los terrenos necesarios.

La resolución habilita a Aysam a realizar “los actos útiles” para gestionar la transferencia de cuatro inmuebles pertenecientes a las firmas Ramón J.C. Lo Bianco S.A. y Cobec S.A. En total, se verán afectadas distintas superficies parciales de estos terrenos, que suman varios miles de metros cuadrados.

Desde el punto de vista técnico, un informe del Departamento de Operadores de la Dirección de Regulación y Control de Agua y Saneamiento (DIRCAS) respaldó la iniciativa, al considerar que la documentación presentada cumple con los requisitos y recomendar la declaración de utilidad pública de los inmuebles involucrados.

En la misma línea, la Dirección de Asuntos Legales del organismo indicó que el trámite se ajusta a la normativa vigente, particularmente a lo establecido en la Ley Nº 9.589, que regula el funcionamiento del sector y habilita este tipo de intervenciones para obras de servicio público.

La resolución también establece que la servidumbre tendrá carácter preventivo hasta la concreción de las obras. Una vez finalizadas, deberá realizarse la demarcación definitiva de los terrenos afectados y su correspondiente inscripción en los registros públicos provinciales.

Además, se dispone que los propietarios de los inmuebles sean notificados formalmente y se contempla la posibilidad de apelar la medida ante el Honorable Consejo de Apelaciones dentro de un plazo de diez días hábiles.

La iniciativa forma parte de una serie de obras de infraestructura orientadas a fortalecer el desarrollo turístico en el perilago de Potrerillos, una de las zonas estratégicas para el crecimiento del turismo en Mendoza.

El decreto